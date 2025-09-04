$41.370.01
10:04 • 8682 просмотра
Рада возвращает уголовную ответственность за СОЧ: что известно
08:49 • 14121 просмотра
Спустя почти 4 года: Рада проголосовала за возобновление трансляции своих заседаний
Эксклюзив
08:13 • 15215 просмотра
НБУ изъял сотни миллионов банкнот: какие купюры исчезают из обращения
Эксклюзив
08:05 • 14430 просмотра
На праздновании Рош ха-Шана в Умани ожидается около 30-35 тыс. хасидов, город готовится – мэр
Эксклюзив
4 сентября, 05:20 • 31678 просмотра
Всемирный день сексуального здоровья: специалисты дали советы по его поддержаниюPhoto
3 сентября, 17:28 • 38113 просмотра
Европейцы готовы предоставить Украине гарантии безопасности в тот день, когда будет подписан мир - Макрон
3 сентября, 13:52 • 40738 просмотра
Мы должны обеспечить защиту неба, путин надеется, что зима будет убивать украинцев – Зеленский
Эксклюзив
3 сентября, 12:08 • 37468 просмотра
У Зеленского объяснили, что нужно, чтобы «додавить» теневой флот РФVideo
Эксклюзив
3 сентября, 11:49 • 71009 просмотра
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Эксклюзив
3 сентября, 10:05 • 27810 просмотра
На Киевщине во время ссоры брат убил несовершеннолетнюю сестру
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Участники «Коалиции желающих» готовы поставлять Украине дальнобойные ракеты – британское правительство

Киев • УНН

 • 154 просмотра

Участники «Коалиции желающих» заявили о готовности предоставлять Украине дальнобойные средства поражения. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер приветствовал это решение.

Участники «Коалиции желающих» готовы поставлять Украине дальнобойные ракеты – британское правительство

На встрече "Коалиции желающих" в четверг, 4 сентября, участники заявили о готовности предоставлять Украине дальнобойные средства поражения. Об этом говорится на сайте британского правительства, пишет УНН.

Детали

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер выступил с речью во время виртуального заседания "Коалиции желающих" из Глазго. Он заявил, что путину нельзя доверять, поскольку тот продолжает тянуть время с мирными переговорами и наносить удары по Украине.

Стармер также приветствовал решение партнеров из "Коалиции желающих" о поставке ракет дальнего радиуса действия Украине.

Напомним

Сегодня в Париже состоялся саммит "Коалиции желающих" по гарантиям безопасности для Украины, где председательствовали президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер.

Зеленский прибыл в Париж накануне и провел рабочий ужин с Макроном. Президент Украины заявлял, что планирует поднять вопрос дополнительных санкций против россии в разговоре с Трампом.

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
«Коалиция желающих»
Владимир Путин
Кир Стармер
Глазго
Великобритания
Украина