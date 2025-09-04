Участники «Коалиции желающих» готовы поставлять Украине дальнобойные ракеты – британское правительство
Киев • УНН
Участники «Коалиции желающих» заявили о готовности предоставлять Украине дальнобойные средства поражения. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер приветствовал это решение.
На встрече "Коалиции желающих" в четверг, 4 сентября, участники заявили о готовности предоставлять Украине дальнобойные средства поражения. Об этом говорится на сайте британского правительства, пишет УНН.
Детали
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер выступил с речью во время виртуального заседания "Коалиции желающих" из Глазго. Он заявил, что путину нельзя доверять, поскольку тот продолжает тянуть время с мирными переговорами и наносить удары по Украине.
Стармер также приветствовал решение партнеров из "Коалиции желающих" о поставке ракет дальнего радиуса действия Украине.
Напомним
Сегодня в Париже состоялся саммит "Коалиции желающих" по гарантиям безопасности для Украины, где председательствовали президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер.
Зеленский прибыл в Париж накануне и провел рабочий ужин с Макроном. Президент Украины заявлял, что планирует поднять вопрос дополнительных санкций против россии в разговоре с Трампом.