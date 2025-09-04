$41.370.01
Рада повертає кримінальну відповідальність за СЗЧ: що відомо
08:49 • 14217 перегляди
Після майже 4-х років: Рада проголосувала за відновлення трансляції своїх засідань
08:13 • 15301 перегляди
НБУ вилучив сотні мільйонів банкнот: які купюри зникають з обігу
08:05 • 14505 перегляди
На святкуванні Рош га-Шана в Умані очікують близько 30-35 тис. хасидів, місто готується – мер
4 вересня, 05:20 • 31778 перегляди
Всесвітній день сексуального здоров’я: фахівці дали поради для його підтримкиPhoto
3 вересня, 17:28 • 38143 перегляди
Європейці готові надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде підписаний мир - Макрон
3 вересня, 13:52 • 40762 перегляди
Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський
3 вересня, 12:08 • 37473 перегляди
У Зеленського пояснили, що потрібно, щоб "дотиснути" тіньовий флот рфVideo
3 вересня, 11:49 • 71055 перегляди
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
3 вересня, 10:05 • 27814 перегляди
На Київщині під час сварки брат вбив неповнолітню сестру
Учасники "Коаліції охочих" готові постачати Україні далекобійні ракети - британський уряд

Київ • УНН

 • 210 перегляди

Учасники "Коаліції охочих" заявили про готовність надавати Україні далекобійні засоби ураження. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер привітав це рішення.

Учасники "Коаліції охочих" готові постачати Україні далекобійні ракети - британський уряд

На зустрічі "Коаліції охочих" у четвер, 4 вересня, учасники заявили про готовність надавати Україні далекобійні засоби ураження. Про це йдеться на сайті британського уряду, пише УНН.

Деталі

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер виступив із промовою під час віртуального засідання "Коаліції охочих" із Глазго. Він заявив, що путіну не можна довіряти, оскільки той продовжує тягнути час із мирними переговорами та здійснювати удари по Україні.

Стармер також привітав рішення партнерів з "Коаліції охочих" про поставку ракет далекого радіуса дії Україні.

Нагадаємо

Сьогодні в Парижі відбувся саміт "Коаліції охочих" щодо гарантій безпеки для України, де головували президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр Великої Британії Кір Стармер.

Зеленський прибув до Парижа напередодні та провів робочу вечерю з Макроном. Президент України заявляв, що планує порушити питання додаткових санкцій проти росії у розмові з Трампом.

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
"Коаліція охочих"
Володимир Путін
Кір Стармер
Глазго
Велика Британія
Україна