Учасники "Коаліції охочих" готові постачати Україні далекобійні ракети - британський уряд
Київ • УНН
Учасники "Коаліції охочих" заявили про готовність надавати Україні далекобійні засоби ураження. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер привітав це рішення.
На зустрічі "Коаліції охочих" у четвер, 4 вересня, учасники заявили про готовність надавати Україні далекобійні засоби ураження. Про це йдеться на сайті британського уряду, пише УНН.
Деталі
Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер виступив із промовою під час віртуального засідання "Коаліції охочих" із Глазго. Він заявив, що путіну не можна довіряти, оскільки той продовжує тягнути час із мирними переговорами та здійснювати удари по Україні.
Стармер також привітав рішення партнерів з "Коаліції охочих" про поставку ракет далекого радіуса дії Україні.
Нагадаємо
Сьогодні в Парижі відбувся саміт "Коаліції охочих" щодо гарантій безпеки для України, де головували президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр Великої Британії Кір Стармер.
Зеленський прибув до Парижа напередодні та провів робочу вечерю з Макроном. Президент України заявляв, що планує порушити питання додаткових санкцій проти росії у розмові з Трампом.