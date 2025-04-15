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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 25586 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 154420 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 135148 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 137969 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 133909 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 134063 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196075 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77524 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164605 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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У Британії відкриють першу кімнату для вживання заборонених наркотиків

У Глазго з січня 2025 року запрацює перший у Британії центр Thistle для контрольованого вживання наркотиків. Заклад працюватиме щодня під наглядом медиків та зможе приймати до 200 відвідувачів на день.

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У Шотландії відкриють першу кімнату для "безпечного" вживання наркотиків

У Шотландії відкриють заклад Thistle, де можна буде вживати нелегальні наркотики під наглядом фахівців. Центр працюватиме щодня з 9:00 до 21:00 та надаватиме медичну допомогу при передозуваннях.

Новини Світу • 22 грудня, 13:15 • 24113 перегляди

Круїзна компанія Carnival випускає більше CO2, ніж все місто Глазго

Кораблі компанії Carnival у 2023 році викинули 2,55 млн тонн CO2, що перевищує викиди найбільшого міста Шотландії. Carnival очолює рейтинг найбільш забруднюючих круїзних компаній в Європі.

Новини Світу • 25 листопада, 12:35 • 15768 перегляди

Вчені виявили, що астероїд, який знищив динозаврів, був не один - ЗМІ

Дослідники виявили 9-кілометровий кратер Надір біля узбережжя Західної Африки, створений астероїдом 66 млн років тому. Це підтверджує, що астероїд, який знищив динозаврів, не був єдиним у той період.

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Ризики експлуатації: Червоний Хрест закликає до поліпшення механізмів захисту українців у Великій Британії

Тисячі українських біженців у Великій Британії перебувають під загрозою безпритульності через недоліки в процедурах безпеки та підтримки, йдеться у звіті Британського Червоного Хреста.

Суспільство • 16 липня, 15:48 • 24543 перегляди

Українка Магучіх здобула "срібло" на ЧС з легкої атлетики в приміщенні

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх здобула срібло на Чемпіонаті світу у приміщенні в Глазго, взявши висоту 1,97 м, тоді як її головна суперниця Нікола Оліслагерс з Австралії виграла золото, взявши висоту 1,99 м.

Спорт • 2 березня, 11:50 • 25753 перегляди