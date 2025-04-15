Вчені виявили, що астероїд, який знищив динозаврів, був не один - ЗМІ

Дослідники виявили 9-кілометровий кратер Надір біля узбережжя Західної Африки, створений астероїдом 66 млн років тому. Це підтверджує, що астероїд, який знищив динозаврів, не був єдиним у той період.