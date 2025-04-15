У Глазго з січня 2025 року запрацює перший у Британії центр Thistle для контрольованого вживання наркотиків. Заклад працюватиме
щодня під наглядом медиків та зможе приймати до 200 відвідувачів на день.
У Шотландії відкриють заклад Thistle, де можна буде вживати нелегальні наркотики під наглядом фахівців. Центр працюватиме щодня з
9:00 до 21:00 та надаватиме медичну допомогу при передозуваннях.
Кораблі компанії Carnival у 2023 році викинули 2,55 млн тонн CO2, що перевищує викиди найбільшого міста Шотландії. Carnival очолює рейтинг найбільш забруднюючих круїзних компаній в Європі.
Дослідники виявили 9-кілометровий кратер Надір біля узбережжя Західної Африки, створений астероїдом 66 млн років тому. Це підтверджує, що астероїд, який знищив динозаврів, не був єдиним у той період.
Тисячі українських біженців у Великій Британії перебувають під загрозою безпритульності через недоліки в процедурах безпеки та
підтримки, йдеться у звіті Британського Червоного Хреста.
Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх здобула срібло на Чемпіонаті світу у приміщенні в Глазго, взявши висоту 1,97 м,
тоді як її головна суперниця Нікола Оліслагерс з Австралії виграла золото, взявши висоту 1,99 м.