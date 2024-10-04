Вчені виявили, що астероїд, який знищив динозаврів, був не один - ЗМІ

Вчені підтвердили, що астероїд, який знищив динозаврів 66 мільйонів років тому, не був єдиним. Другий, менший астероїд, врізався в море біля узбережжя Західної Африки, спричинивши масштабне цунамі та залишивши за собою 9-кілометровий кратер, передає УНН з посиланням на ВВС.

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Доктор Уїсдін Ніколсон з Університету Геріот-Ватта вперше виявив кратер Надір у 2022 році, але довго залишалося невідомим, як саме він утворився.

Тепер, після досліджень, вчені впевнені, що цей 9-кілометровий кратер був результатом падіння астероїда, який ударив по морському дну. Хоча вони не можуть точно визначити, чи стало це до або після удару астероїда, що створив кратер Чиксулуб у Мексиці, який закінчив епоху динозаврів, вчені впевнені, що менший астероїд також прибув у кінці Крейдяного періоду, спричинивши вогняну кулю під час входження в атмосферу Землі.

"Уявіть, що астероїд падає на Глазго, а ви знаходитесь в Единбурзі, приблизно за 50 км від нього. Вогняна куля була б приблизно в 24 рази більшою за Сонце в небі - цього достатньо, щоб спалити дерева і рослини в Единбурзі", - каже доктор Ніколсон.

Після удару астероїда мав би статися потужний вибух у повітрі, за яким послідували сейсмічні поштовхи, подібні до землетрусу магнітудою 7 балів. Велика кількість води, ймовірно, піднялася з морського дна і каскадом повернулася назад, залишивши на дні унікальні сліди. Незвично, щоб два такі великі астероїди падали на Землю один за одним протягом короткого часу, і вчені не можуть точно пояснити, чому це сталося.

Астероїд, який створив кратер Надір, був розміром приблизно 450-500 метрів і, за оцінками, вдарив по Землі на швидкості близько 72 000 км/год. Подія такого масштабу була схожою на Тунгуський вибух 1908 року, коли над Сибіром вибухнув 50-метровий астероїд. Астероїд Надір за розмірами порівнюють з астероїдом Бенну, який є на сьогодні найбільш небезпечним об’єктом, що обертається поблизу Землі. Згідно з даними НАСА, існує ймовірність 1 до 2 700, що Бенну може зіткнутися з нашою планетою 24 вересня 2182 року.

У людській історії ще не було зіткнення з астероїдом таких розмірів, тому вчені зазвичай вивчають еродовані кратери на Землі або зображення кратерів на інших планетах. Щоб краще зрозуміти кратер Надір, д-р Ніколсон та його команда дослідили 3D-дані з високою роздільною здатністю, надані геофізичною компанією TGS. Кратер добре зберігся, що дає вченим можливість детально дослідити різні шари гірських порід.

"Це перший раз, коли ми змогли зазирнути всередину такого ударного кратера - це дуже захоплююче", - каже д-р Ніколсон, додаючи, що у світі налічується всього 20 морських кратерів, але жоден з них не був вивчений так детально, як цей.

Нагадаємо

Нове дослідження припускає, що близько 466 мільйонів років тому Земля могла бути оточена гігантським кільцем космічних уламків, подібним до кільця Сатурна.