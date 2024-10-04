Ученые обнаружили, что астероид, который уничтожил динозавров, был не один - СМИ

Ученые подтвердили, что астероид, который уничтожил динозавров 66 миллионов лет назад, не был единственным. Второй, меньший астероид, врезался в море у побережья Западной Африки, вызвав масштабное цунами и оставив за собой 9-километровый кратер, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

Доктор Уисдин Николсон из Университета Гериот-Ватта впервые обнаружил кратер Надир в 2022 году, но долго оставалось неизвестным, как именно он образовался.

Теперь, после исследований, ученые уверены, что этот 9-километровый кратер был результатом падения астероида, который ударил по морскому дну. Хотя они не могут точно определить, произошло ли это до или после удара астероида, создавшего кратер Чиксулуб в Мексике, который закончил эпоху динозавров, ученые уверены, что меньший астероид также прибыл в конце Мелового периода, вызвав огненный шар при вхождении в атмосферу Земли.

«Представьте, что астероид падает на Глазго, а вы находитесь в Эдинбурге, примерно в 50 км от него. Огненный шар был бы примерно в 24 раза больше Солнца в небе - этого достаточно, чтобы сжечь деревья и растения в Эдинбурге», - говорит доктор Николсон.

После удара астероида должен был бы произойти мощный взрыв в воздухе, за которым последовали бы сейсмические толчки, подобные землетрясению магнитудой 7 баллов. Большое количество воды, вероятно, поднялось с морского дна и каскадом вернулось обратно, оставив на дне уникальные следы. Необычно, чтобы два таких больших астероида падали на Землю один за другим в течение короткого времени, и ученые не могут точно объяснить, почему это произошло.

Астероид, который создал кратер Надир, был размером примерно 450-500 метров и, по оценкам, ударил по Земле на скорости около 72 000 км/ч. Событие такого масштаба было похоже на Тунгусский взрыв 1908 года, когда над Сибирью взорвался 50-метровый астероид. Астероид Надир по размерам сравнивают с астероидом Бенну, который является на сегодня наиболее опасным объектом, вращающимся вблизи Земли. Согласно данным НАСА, существует вероятность 1 к 2 700, что Бенну может столкнуться с нашей планетой 24 сентября 2182 года.

В человеческой истории еще не было столкновения с астероидом таких размеров, поэтому ученые обычно изучают эродированные кратеры на Земле или изображения кратеров на других планетах. Чтобы лучше понять кратер Надир, д-р Николсон и его команда исследовали 3D-данные высокого разрешения, предоставленные геофизической компанией TGS. Кратер хорошо сохранился, что дает ученым возможность детально исследовать различные слои горных пород.

«Это первый раз, когда мы смогли заглянуть внутрь такого ударного кратера - это очень захватывающе», - говорит д-р Николсон, добавляя, что в мире насчитывается всего 20 морских кратеров, но ни один из них не был изучен так подробно, как этот.

Напомним

Новое исследование предполагает, что около 466 миллионов лет назад Земля могла быть окружена гигантским кольцом космических обломков, подобным кольцу Сатурна.