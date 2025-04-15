$41.320.07
47.030.11
ukenru
Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини
Ексклюзив
12:10 • 902 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 27022 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 157592 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 136833 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 139856 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 135219 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 135170 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 196537 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 77623 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 164691 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
6.5м/с
22%
Популярнi новини

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

15 квітня, 03:29 • 46864 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

15 квітня, 04:26 • 59767 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

15 квітня, 06:00 • 65565 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 56362 перегляди

В Угорщині оцінили вступ України в ЄС: стали відомі сума та наслідки

08:39 • 37296 перегляди
Публікації

"Сірий" iPhone: Чому невеликі мережі продають техніку Apple дешевше

10:42 • 16059 перегляди

"Рівненська вертикаль": як Іванна Смачило очолила Фонд державного майна України та до чого тут міністр Коваль

09:24 • 25834 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 56475 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

15 квітня, 06:00 • 65663 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 157589 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

"За межами пародії". Модель Ратаковські "обурена" польотом Кеті Перрі у космос на кораблі Blue Origin

10:27 • 8244 перегляди

Маєток Джина Гекмена був заражений гризунами - нові подробиці смерті актора і його дружини

09:38 • 13408 перегляди

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 15293 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 110933 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 112479 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Місця

Мексика

Новини по темi

Нафта дорожчає на тлі потенційних винятків з мит ​​на автомобілі в США та зростання імпорту нафти Китаєм

Ціни на нафту зросли завдяки виняткам з мит від Трампа та відновленню імпорту нафти Китаєм. Нестабільна торговельна політика США створила невизначеність на ринках нафти.

Економіка • 06:25 • 4248 перегляди

У Каліфорнії стався землетрус магнітудою 5,2

У Південній Каліфорнії стався землетрус магнітудою 5,2. Епіцентр був поблизу кордону з Мексикою на глибині 13 км. Повідомлень про серйозні пошкодження чи постраждалих не надходило.

Новини Світу • 14 квітня, 22:31 • 2546 перегляди

Українські плавчині відмовилися від спільного фото з "нейтральними" росіянками

Українки проігнорували спробу росіянок потиснути їм руки та залишили подіум перед фото. Раніше український каратист теж відмовився від фото з росіянином на змаганнях.

Спорт • 12 квітня, 08:38 • 3689 перегляди

Трамп придумав схему, яка дасть змогу нелегальним іммігрантам законно повернутися

Дональд Трамп запропонував, щоб нелегали, які працюють в агросекторі та готельно-ресторанному бізнесі, могли повернутися до США на законних підставах. Роботодавці мають за них поручитися.

Новини Світу • 11 квітня, 16:11 • 12342 перегляди

Експорт китайських авто в росію впав майже вдвічі: ЗМІ назвали причину

Китай скоротив експорт автомобілів до рф майже на 50% через очікування росіянами повернення іноземних брендів. Тепер головні напрямки експорту – Мексика та ОАЕ.

Економіка • 9 квітня, 12:49 • 10948 перегляди

"Важливо бачити на власні очі": Сибіга показав іноземним дипломатам наслідки ракетного удару по Кривому Рогу

Міністр закордонних справ України запросив дипломатів на місце трагедії в Кривому Розі, де загинули мирні жителі, включаючи дітей. Іноземці побачили наслідки злочинного терору.

Війна • 9 квітня, 12:47 • 9148 перегляди

Мексика хоче уникнути відповідних мит проти США

Президент Мексики заявила про небажання вводити відповідні мита, як на сталь і алюміній, проти США, побоюючись наслідків для мексиканського бізнесу, віддаючи перевагу діалогу.

Економіка • 7 квітня, 17:30 • 11746 перегляди

Європейський Союз зосередиться на глобальній торгівлі за межами США

Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС прагне розширити бізнес з іншими країнами через тарифи США. Також створюється робоча група для моніторингу демпінгу на ринках ЄС.

Економіка • 7 квітня, 15:22 • 13526 перегляди

Туристи скасовують поїздки до США через політику Трампа і обирають інші напрямки

Через політику Трампа туристи скасовують поїздки до США. Канада, Австралія, Європа змінюють напрямки мандрів через погіршення гуманітарної політики.

Новини Світу • 7 квітня, 15:09 • 12013 перегляди

У США планують 1200 акцій протесту проти Трампа та Маска - Reuters

5 квітня в США заплановано 1200 акцій протесту проти Трампа та Маска, які пройдуть у всіх 50 штатах, а також у Канаді, Великій Британії, Франції, Німеччині, Мексиці та Португалії. Організатори очікують найбільшу хвилю протестів.

Новини Світу • 5 квітня, 13:22 • 16535 перегляди

Найбільші багатії втратили 208 млрд доларів за день через мита Трампа

Статки 500 найбагатших людей світу впали на 208 млрд доларів через обвали на ринках, спричинені митами Трампа. Найбільше постраждали Цукерберг, Безос та Маск.

Економіка • 4 квітня, 13:47 • 12677 перегляди

Під посилені мита США потрапляє 70% експорту ЄС на €380 млрд - єврокомісар

За словами єврокомісара МакГрата, майже 70% товарів з ЄС до США потрапляють під посилені мита. Європа готує виважену відповідь та готова до переговорів із США.

Економіка • 3 квітня, 16:20 • 11962 перегляди

Польща втратить до 0,4% ВВП через нові мита США на європейський експорт - Дуда

Нові тарифи США призведуть до скорочення ВВП Польщі на 0,4%, що становить понад 236 млн євро. Дуда назвав це ударом від союзника.

Новини Світу • 3 квітня, 15:44 • 13800 перегляди

Канада і Мексика узгоджують дії на тлі "митної війни" з боку США

Лідери Канади та Мексики обговорили спільний план дій проти торговельних обмежень, запроваджених США. Карні заявив про намір боротися з несправедливими діями.

Новини Світу • 3 квітня, 13:39 • 9333 перегляди

Білий дім пояснив, чому росія не включена до нових мит Трампа

Трамп представив мита майже для всіх країн, але не для росії. У Білому домі пояснили це тим, що санкції США вже унеможливлюють значну торгівлю з рф.

Політика • 3 квітня, 05:45 • 5774 перегляди

Трамп оголосив надзвичайний стан для зміцнення економіки США

Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан для поліпшення економіки та безпеки США. З 5 квітня 2025 року буде введено 10% базовий тариф на імпорт, окрім Канади та Мексики.

Новини Світу • 2 квітня, 22:12 • 11425 перегляди

США вводить 25% мито на імпорт пива та алюмінієвих банок - ЗМІ

Адміністрація Трампа вводить 25% мито на імпорт пива та порожні алюмінієві банки з 4 квітня. Це рішення торкнеться імпорту пива на $7,5 млрд, де лідирує Мексика.

Економіка • 2 квітня, 18:45 • 13588 перегляди

Запроваджені Трампом мита відкриють нову еру ризиків для світової економіки - Bloomberg

Трамп планує масштабні обмеження торгівлі, що може перевернути світову систему. Економісти попереджають про ризики рецесії та зростання інфляції через нові мита.

Економіка • 2 квітня, 15:22 • 21302 перегляди

Канада і Мексика обговорили відповідь на можливі мита США

Лідери Канади та Мексики обговорили посилення торгівлі та інвестицій на тлі загрози з боку США. Обидві країни прагнуть зберегти економічну стабільність в умовах можливих митних обмежень.

Новини Світу • 1 квітня, 22:12 • 8098 перегляди

ЄС готує відповідь на удар по великим технологічним компаніям і банкам США через мега-мита Трампа - ЗМІ

Євросоюз розглядає відповідні заходи проти США через нові мита Трампа. Брюссель може націлитися на американські послуги, такі як банки і технологічні компанії.

Економіка • 1 квітня, 18:30 • 14960 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

2 квітня в США набувають чинності нові мита, ініційовані Трампом, які можуть призвести до глобальної торговельної війни. Мита у 15% торкнуться країн з найбільшим торговим дефіцитом.

Економіка • 31 березня, 10:29 • 743290 перегляди

Ілон Маск не постраждає від мита на авто у 25%: Tesla менше залежить від імпорту

Tesla може легко пристосуватися до нових 25% мит на автомобілі, оскільки компанія менше залежить від іноземних компонентів. Акції Tesla зросли, коли акції інших автовиробників впали.

Новини Світу • 28 березня, 10:01 • 31700 перегляди

Євро впав до тритижневого мінімуму через мита Трампа на авто

Євро ослаб на 0,07% до $1,0747, досягнувши тритижневого мінімуму. Причиною є запровадження США 25% мита на імпорт авто, що викликало занепокоєння інвесторів.

Новини Світу • 27 березня, 01:10 • 21888 перегляди
Ексклюзив

У Південній Кореї розглядають можливість долучитися до реконструкції водогону та очисних споруд у Броварах

Південнокорейські партнери розглядають фінансування реконструкції водогону та очисних споруд у Броварах вартістю 1,2 млрд грн. Модернізація покращить очистку та забезпечить надійність застарілих об'єктів.

Економіка • 26 березня, 11:23 • 51838 перегляди

Американцю, який розстріляв 23 людини у магазині “Walmart”, пропонують визнати провину, щоб уникнути смертної кари

Вбивці 23 людей в магазині Walmart пропонують визнати провину. Це дозволить уникнути смертної кари та отримати довічне ув'язнення, рішення підтримала більшість родин жертв.

Новини Світу • 26 березня, 11:01 • 19376 перегляди

Білий дім звужує мита, проте вони все ж можуть зачепити імпорт із росії - WSJ

Білий дім планує ввести взаємні мита з 2 квітня, але їх дія може бути звужена. Під удар можуть потрапити Мексика, росія, Японія, Південна Корея та В’єтнам.

Новини Світу • 24 березня, 12:45 • 12071 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

У квітні 2025 року очікуються магнітні бурі різної інтенсивності, особливо у другій половині місяця. Найбільш потужні бурі прогнозуються на 12, 25 та 26 квітня.

Суспільство • 24 березня, 11:58 • 315714 перегляди
Ексклюзив

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Дії Трампа впливають на міжнародну політику, викликаючи побоювання в Україні щодо підтримки. Перші рішення включали кадрові зміни та скасування деяких рішень Байдена.

Політика • 20 березня, 08:24 • 260843 перегляди

Влада Мехіко забороняє кориду, але намагається зберегти традиції

Влада Мехіко пішла на компроміс, заборонивши вбивство биків та використання гострих предметів на кориді. Це викликало протести фанатів традиційної кориди.

Новини Світу • 20 березня, 08:01 • 10382 перегляди

Україна опустилася на 111-те місце в рейтингу щастя

Україна опинилася на 111-му місці в рейтингу щастя, втративши позиції порівняно з минулим роком. Фінляндія очолює рейтинг восьмий рік поспіль, лідируючи за рівнем щастя.

Суспільство • 20 березня, 06:29 • 10779 перегляди