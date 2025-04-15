Ціни на нафту зросли завдяки виняткам з мит від Трампа та відновленню імпорту нафти Китаєм. Нестабільна торговельна політика США створила невизначеність на ринках нафти.
У Південній Каліфорнії стався землетрус магнітудою 5,2. Епіцентр був поблизу кордону з Мексикою на глибині 13 км. Повідомлень про серйозні пошкодження чи постраждалих не надходило.
Українки проігнорували спробу росіянок потиснути їм руки та залишили подіум перед фото. Раніше український каратист теж відмовився від фото з росіянином на змаганнях.
Дональд Трамп запропонував, щоб нелегали, які працюють в агросекторі та готельно-ресторанному бізнесі, могли повернутися до США на законних підставах. Роботодавці мають за них поручитися.
Китай скоротив експорт автомобілів до рф майже на 50% через очікування росіянами повернення іноземних брендів. Тепер головні напрямки експорту – Мексика та ОАЕ.
Міністр закордонних справ України запросив дипломатів на місце трагедії в Кривому Розі, де загинули мирні жителі, включаючи дітей. Іноземці побачили наслідки злочинного терору.
Президент Мексики заявила про небажання вводити відповідні мита, як на сталь і алюміній, проти США, побоюючись наслідків для мексиканського бізнесу, віддаючи перевагу діалогу.
Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС прагне розширити бізнес з іншими країнами через тарифи США. Також створюється робоча група для моніторингу демпінгу на ринках ЄС.
Через політику Трампа туристи скасовують поїздки до США. Канада, Австралія, Європа змінюють напрямки мандрів через погіршення гуманітарної політики.
5 квітня в США заплановано 1200 акцій протесту проти Трампа та Маска, які пройдуть у всіх 50 штатах, а також у Канаді, Великій Британії, Франції, Німеччині, Мексиці та Португалії. Організатори очікують найбільшу хвилю протестів.
Статки 500 найбагатших людей світу впали на 208 млрд доларів через обвали на ринках, спричинені митами Трампа. Найбільше постраждали Цукерберг, Безос та Маск.
За словами єврокомісара МакГрата, майже 70% товарів з ЄС до США потрапляють під посилені мита. Європа готує виважену відповідь та готова до переговорів із США.
Нові тарифи США призведуть до скорочення ВВП Польщі на 0,4%, що становить понад 236 млн євро. Дуда назвав це ударом від союзника.
Лідери Канади та Мексики обговорили спільний план дій проти торговельних обмежень, запроваджених США. Карні заявив про намір боротися з несправедливими діями.
Трамп представив мита майже для всіх країн, але не для росії. У Білому домі пояснили це тим, що санкції США вже унеможливлюють значну торгівлю з рф.
Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан для поліпшення економіки та безпеки США. З 5 квітня 2025 року буде введено 10% базовий тариф на імпорт, окрім Канади та Мексики.
Адміністрація Трампа вводить 25% мито на імпорт пива та порожні алюмінієві банки з 4 квітня. Це рішення торкнеться імпорту пива на $7,5 млрд, де лідирує Мексика.
Трамп планує масштабні обмеження торгівлі, що може перевернути світову систему. Економісти попереджають про ризики рецесії та зростання інфляції через нові мита.
Лідери Канади та Мексики обговорили посилення торгівлі та інвестицій на тлі загрози з боку США. Обидві країни прагнуть зберегти економічну стабільність в умовах можливих митних обмежень.
Євросоюз розглядає відповідні заходи проти США через нові мита Трампа. Брюссель може націлитися на американські послуги, такі як банки і технологічні компанії.
2 квітня в США набувають чинності нові мита, ініційовані Трампом, які можуть призвести до глобальної торговельної війни. Мита у 15% торкнуться країн з найбільшим торговим дефіцитом.
Tesla може легко пристосуватися до нових 25% мит на автомобілі, оскільки компанія менше залежить від іноземних компонентів. Акції Tesla зросли, коли акції інших автовиробників впали.
Євро ослаб на 0,07% до $1,0747, досягнувши тритижневого мінімуму. Причиною є запровадження США 25% мита на імпорт авто, що викликало занепокоєння інвесторів.
Південнокорейські партнери розглядають фінансування реконструкції водогону та очисних споруд у Броварах вартістю 1,2 млрд грн. Модернізація покращить очистку та забезпечить надійність застарілих об'єктів.
Вбивці 23 людей в магазині Walmart пропонують визнати провину. Це дозволить уникнути смертної кари та отримати довічне ув'язнення, рішення підтримала більшість родин жертв.
Білий дім планує ввести взаємні мита з 2 квітня, але їх дія може бути звужена. Під удар можуть потрапити Мексика, росія, Японія, Південна Корея та В’єтнам.
У квітні 2025 року очікуються магнітні бурі різної інтенсивності, особливо у другій половині місяця. Найбільш потужні бурі прогнозуються на 12, 25 та 26 квітня.
Дії Трампа впливають на міжнародну політику, викликаючи побоювання в Україні щодо підтримки. Перші рішення включали кадрові зміни та скасування деяких рішень Байдена.
Влада Мехіко пішла на компроміс, заборонивши вбивство биків та використання гострих предметів на кориді. Це викликало протести фанатів традиційної кориди.
Україна опинилася на 111-му місці в рейтингу щастя, втративши позиції порівняно з минулим роком. Фінляндія очолює рейтинг восьмий рік поспіль, лідируючи за рівнем щастя.