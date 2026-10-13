"Ноосфера" вирушила до Антарктики: що досліджуватимуть, де зупинятимуться та коли прибудуть до "Вернадського"
Київ • УНН
Українське судно "Ноосфера" вирушило з Кейптауна до Антарктики. Під чим цієї місії науковці планують розширити дослідження та міжнародну співпрацю.
Стартував шостий антарктичний сезон українського науково-дослідницького судна "Ноосфера". Як повідомили у Національному антарктичному науковому центрі, у цій місії заплановано розширення території та типів досліджень в межах міжнародних співпраць, передає УНН.
Нині "Ноосфера" прямує з Кейптауна (ПАР), де вимушено базується через повномасштабне вторгнення рф, до Антарктики. Капітаном судна є Андрій Старіш.
Перша зупинка, дослідження та міжнародна співпраця
Перша зупинка — польська антарктична станція "Арцтовський", якій "Ноосфера" надає логістичну підтримку в будівництві нових корпусів. Після цього криголам вирушить до Пунта-Аренаса (Чилі). Там забере першу групу українського сезонного загону та вантажі й відправиться до "Вернадського". Прибуття на нашу станцію очікується на початку грудня.
Цього сезону заплановано багато досліджень у межах міжнародних співпраць:
- на борту «Ноосфери» та на станції працюватиме перша індонезійська експедиція, яка разом із нашими вченими впроваджуватиме нові геологічні, біологічні та океанографічні проєкти;
- продовжиться співпраця з Мексикою, США та Чехією;
- відбудуться два дослідження у межах проєкту ЄС POLARIN. Одне присвячене розповсюдженню мікробних спільнот у повітрі полярних регіонів, а інше — моніторингу вуглецю в Південному океані;
- основною подією стане масштабне українсько-шведське дослідження моря Ведделла. Воно розташоване на схід від Антарктичного півострова, і це перше таке значне розширення дослідницької території для української полярної науки. Під час експедиції планують вивчати екстремофільні організми, які мешкають у «чорних курцях» — підводних гейзерах з температурою до 400°C. Також вчені шукатимуть холодноводні корали та навіть затонуле судно. Окрім того, триватимуть дослідження атмосферних річок і океанських течій.
Традиційно "Ноосфера" забезпечить ротацію річних експедицій на "Вернадському".
У НАНЦ додали, що всі спільні дослідження фінансуються закордонними партнерами та грантами. Тож розширення типів та території досліджень стало можливим не за рахунок державного бюджету.
Нагадуємо
З січня 2022 року до травня 2026-го "Ноосфера" успішно здійснила п’ять антарктичних сезонів.