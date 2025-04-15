Антарктида

ООН попереджає, що 2024 рік може бути рекордно спекотним

У 2023 році глобальна температура, рівень парникових газів, потепління океану, підвищення рівня моря та відступ льодовиків досягли рекордних показників, але 2024 рік може бути ще спекотнішим, згідно з доповіддю ООН.