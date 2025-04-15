Антарктида

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 24625 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 151472 перегляди

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

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Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 132608 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

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Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 195584 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77414 перегляди

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Пасажири Ocean Explorer пережили екстрим, потрапивши у шторм у протоці Дрейка. Гігантські хвилі розбивалися об вікна, але відповідальна за експедицію компанія "гарантувала" безпеку.

Новини Світу • 3 квітня, 17:15 • 10210 перегляди

Льодовики втратили рекордний рівень льоду за останні три роки - ООН

З 2022 по 2024 рік зафіксовано найбільшу трирічну втрату льодовиків за всю історію спостережень. З 1975 року льодовики втратили понад 9 трильйонів тонн льоду.

Новини Світу • 22 березня, 14:05 • 18522 перегляди

Українські полярники записали унікальні звуки косаток в Антарктиді

Українські вчені зафіксували рідкісні звуки косаток типу "B" в Антарктиді. Аудіозапис зроблено випадково, коли група з трьох тварин полювала на тюленів біля станції.

Суспільство • 17 березня, 13:31 • 10628 перегляди

Українські полярники прибули на станцію "Академік Вернадський": розпочалась робота 30-ї експедиції

Судно "Ноосфера" доставило на станцію команду, яка замінила попередників для проведення наукових досліджень. Полярники вже готуються до збору метеорологічних, геофізичних та біологічних даних.

Суспільство • 16 березня, 12:35 • 21031 перегляди

30-та українська експедиція вирушила до Антарктики: рекордна кількість жінок у команді

13 українських полярників, серед яких 4 жінки, вирушили на станцію "Академік Вернадський" для річної експедиції. Команда проводитиме наукові дослідження та відзначить 30-річчя передачі станції Україні.

Суспільство • 8 березня, 16:53 • 34746 перегляди

Українські полярники показали унікальний спосіб вимірювання китів з дрона

Науковці станції "Академік Вернадський" продемонстрували метод вимірювання розмірів китів за допомогою дрона та метрової лінійки. Біологи поділилися відео процесу у Facebook.

Суспільство • 3 березня, 00:33 • 26832 перегляди

Глобальне потепління: за останні 10 років танення льодовиків на Землі прискорилося більше ніж на третину - вчені

За останнє десятиліття швидкість танення світових льодовиків зросла на 36%. Щороку тане 273 млрд тонн льоду, що загрожує підвищенням рівня моря та проблемами з прісною водою.

Новини Світу • 20 лютого, 08:22 • 20458 перегляди

Вчені виявили: спогади з раннього дитинства, ймовірно, зберігаються у мозку все життя

Дослідження показало, що мозок зберігає спогади з періоду дитячої амнезії до дорослого життя, хоча вони не пам'ятаються свідомо. Вік перших спогадів та їх деталізація залежать від культурного середовища та виховання.

Здоров'я • 16 лютого, 18:38 • 119159 перегляди

Жахлива знахідка вчених: в Антарктиді виявили "кліматичну бомбу" для планети

Іспанські вчені знайшли масивні викиди метану на морському дні Антарктиди висотою до 700 м. Газ, що в 30 разів сильніше CO2, може спричинити підводні зсуви та цунамі.

Новини Світу • 16 лютого, 04:05 • 48394 перегляди

Унікальна пінгвіродина: біля "Вернадського" підростають троє рідкісних пташенят

На острові Галіндез виявлено рідкісний випадок - сім'я субантарктичних пінгвінів з трьома пташенятами. Серед 6 тисяч пінгвінів біля станції "Вернадський" це єдина така родина.

Суспільство • 3 лютого, 12:45 • 117200 перегляди

Полярники показали мальовничу гору з обривистими схилами, розташовану поблизу "Вернадського"

Сисадмін української антарктичної експедиції зняв на дрон 635-метрову гору Демарія. Вершина розташована за 8 км від станції "Вернадський" і використовується для наукових досліджень.

Суспільство • 2 лютого, 22:50 • 122576 перегляди

Біля станції "Академік Вернадський" вже народилися близько тисячі пінгвінят

На острові Галіндез поблизу української антарктичної станції з'явилося близько тисячі пінгвінят. Більшість субантарктичних пінгвінів мають по двоє малюків, а їх загальна кількість на острові сягнула рекордних 7 тисяч.

Суспільство • 12 січня, 06:59 • 31412 перегляди

Криголам "Ноосфера" вперше цього сезону прибув на станцію "Академік Вернадський": що привіз

Український науково-дослідницький флагман доставив на антарктичну станцію технічну команду та вантажі для модернізації. Судно привезло також свіжі фрукти та овочі для зимівників.

Суспільство • 4 січня, 17:56 • 35702 перегляди

Маленькі мешканці Антарктиди: українські полярники показали новонароджених пінгвінів

На станції "Академік Вернадський" з'явилися перші новонароджені пінгвіни. Біля лабораторії з дослідження геокосмосу вже налічується близько десятка пінгвінят.

Культура • 18 грудня, 14:07 • 106440 перегляди

Найбільший у світі айсберг знову вирушив у подорож від берегів Антарктиди

Трильйонотонний айсберг A23a, що відколовся від Антарктиди у 1986 році, відновив свій рух у Південному океані. Вчені відстежують його шлях та досліджують вплив на морські екосистеми.

Новини Світу • 18 грудня, 02:45 • 19807 перегляди

Перші пінгвінята в сезоні з'явились біля станції "Академік Вернадський": показали фото

Біля української антарктичної станції народилися перші цього сезону пінгвінята. Малюки проведуть місяць у гнізді під наглядом батьків, перш ніж почнуть змінювати сірий пушок на чорно-біле пір'я.

Суспільство • 12 грудня, 10:23 • 104457 перегляди

Бебі-бум в українських полярників: пінгвіни відклали біля станції майже 1800 яєць

На острові Галіндез біля української антарктичної станції знайдено близько 1800 пінгвінячих яєць у 900 гніздах. Перші пташенята з'являться до середини грудня, а загальна кількість пінгвінів на острові сягає 4 тисяч.

Суспільство • 27 листопада, 00:55 • 18818 перегляди

Розкриває багато секретів: в Антарктиді вперше знайшли бурштин, йому 90 мільйонів років і він

Вчені вперше виявили бурштин в Антарктиді на глибині майже кілометр. Знахідка доводить існування тропічних лісів на континенті 90 млн років тому та розкриває таємниці древнього клімату Землі.

Новини Світу • 16 листопада, 05:02 • 39685 перегляди

Антарктида зеленішає: площа рослинності зросла в 10 разів за 40 років

Супутникові дані показують різке збільшення рослинного покриву на Антарктичному півострові. У 2021 році зелена площа досягла 12 км², порівняно з менш ніж 1 км² у 1986 році.

Новини Світу • 5 жовтня, 01:40 • 109087 перегляди

Виявлено новий вид динозаврів, які мешкали на Піренейському півострові у крейдяному періоді

В Іспанії знайдено новий вид зауроподів, що жив 73 млн років тому. "Qunkasaura pintiquiniestra" мав довжину 15 м, вагу 10 тонн і висоту 3 м до плечей.

Новини Світу • 2 жовтня, 13:56 • 107027 перегляди

Танення льодовиків змусило Швейцарію та Італію змінити кордон

Країни ведуть перемовини щодо зміни частини кордону в Альпах через танення льодовиків. Швейцарія вже схвалила угоду, яка стосується регіону Плато Роза та інших територій поблизу Маттерхорна.

Новини Світу • 30 вересня, 16:05 • 16186 перегляди

Українські полярники показали рідкісне зоряне небо над Антарктидою

Українські науковці на станції 'Академік Вернадський' зафіксували рідкісне явище - чисте зоряне небо над Антарктидою. У Південній півкулі видно 45 сузір'їв, недоступних у Північній, включаючи Південний хрест.

Суспільство • 1 серпня, 01:43 • 26217 перегляди

Через поганий врожай морських водоростей їхня ціна різко зросла

Через поганий урожай морських водоростей і зростаючий світовий попит ціни на японські морські водорості, такі як вакаме і норі, злетіли до небес, що негативно позначилося на домашніх господарствах і ресторанах Японії.

Економіка • 8 червня, 19:28 • 77512 перегляди

Українські полярники розширили географію вивчення організмів Антарктики

Українські полярники розширили дослідження наземних організмів Антарктики, використовуючи судно «Ноосфера» та українські яхти для досягнення віддалених островів вздовж Антарктичного півострова, збираючи зразки та дані про розподіл судинних рослин, мікроклімат та прісноводних ракоподібних.

Суспільство • 26 травня, 03:53 • 33037 перегляди

Потепління вод в Антарктиці спровокувало зростання рівня моря в Атлантиці

Аномально швидке підвищення рівня моря в деяких регіонах північно-західної Атлантики пов'язане з підвищенням температури в глибоких водах, що впадають в Атлантику з антарктичного узбережжя, внаслідок глобального потепління, спричиненого діяльністю людини.

Новини Світу • 20 квітня, 01:48 • 107891 перегляди

23 березня: Всесвітній день метеоролога, День атеїста

23 березня метеорологи всього світу відзначають своє професійне свято, що приурочене створенню Всесвітньої метеорологічної організації в 1950 році.

УНН Lite • 23 березня, 04:19 • 47672 перегляди

ООН попереджає, що 2024 рік може бути рекордно спекотним

У 2023 році глобальна температура, рівень парникових газів, потепління океану, підвищення рівня моря та відступ льодовиків досягли рекордних показників, але 2024 рік може бути ще спекотнішим, згідно з доповіддю ООН.

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У Карпатах намело двометрові кучугури снігу: рятувальники закликають утриматись від прогулянок у гори

Рятувальники застерігають від походів у гори України через снігові замети висотою до 2 метрів та хуртовини на горі Івана Піп у Чорногірському хребті.

Кримінал та НП • 5 лютого, 09:31 • 20820 перегляди