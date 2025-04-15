Антарктида

Пасажири Ocean Explorer пережили екстрим, потрапивши у шторм у протоці Дрейка. Гігантські хвилі розбивалися об вікна, але відповідальна за експедицію компанія "гарантувала" безпеку.
З 2022 по 2024 рік зафіксовано найбільшу трирічну втрату льодовиків за всю історію спостережень. З 1975 року льодовики втратили понад 9 трильйонів тонн льоду.
Українські вчені зафіксували рідкісні звуки косаток типу "B" в Антарктиді. Аудіозапис зроблено випадково, коли група з трьох тварин полювала на тюленів біля станції.
Судно "Ноосфера" доставило на станцію команду, яка замінила попередників для проведення наукових досліджень. Полярники вже готуються до збору метеорологічних, геофізичних та біологічних даних.
13 українських полярників, серед яких 4 жінки, вирушили на станцію "Академік Вернадський" для річної експедиції. Команда проводитиме наукові дослідження та відзначить 30-річчя передачі станції Україні.
Науковці станції "Академік Вернадський" продемонстрували метод вимірювання розмірів китів за допомогою дрона та метрової лінійки. Біологи поділилися відео процесу у Facebook.
За останнє десятиліття швидкість танення світових льодовиків зросла на 36%. Щороку тане 273 млрд тонн льоду, що загрожує підвищенням рівня моря та проблемами з прісною водою.
Дослідження показало, що мозок зберігає спогади з періоду дитячої амнезії до дорослого життя, хоча вони не пам'ятаються свідомо. Вік перших спогадів та їх деталізація залежать від культурного середовища та виховання.
Іспанські вчені знайшли масивні викиди метану на морському дні Антарктиди висотою до 700 м. Газ, що в 30 разів сильніше CO2, може спричинити підводні зсуви та цунамі.
На острові Галіндез виявлено рідкісний випадок - сім'я субантарктичних пінгвінів з трьома пташенятами. Серед 6 тисяч пінгвінів біля станції "Вернадський" це єдина така родина.
Сисадмін української антарктичної експедиції зняв на дрон 635-метрову гору Демарія. Вершина розташована за 8 км від станції "Вернадський" і використовується для наукових досліджень.
На острові Галіндез поблизу української антарктичної станції з'явилося близько тисячі пінгвінят. Більшість субантарктичних пінгвінів мають по двоє малюків, а їх загальна кількість на острові сягнула рекордних 7 тисяч.
Український науково-дослідницький флагман доставив на антарктичну станцію технічну команду та вантажі для модернізації. Судно привезло також свіжі фрукти та овочі для зимівників.
На станції "Академік Вернадський" з'явилися перші новонароджені пінгвіни. Біля лабораторії з дослідження геокосмосу вже налічується близько десятка пінгвінят.
Трильйонотонний айсберг A23a, що відколовся від Антарктиди у 1986 році, відновив свій рух у Південному океані. Вчені відстежують його шлях та досліджують вплив на морські екосистеми.
Біля української антарктичної станції народилися перші цього сезону пінгвінята. Малюки проведуть місяць у гнізді під наглядом батьків, перш ніж почнуть змінювати сірий пушок на чорно-біле пір'я.
На острові Галіндез біля української антарктичної станції знайдено близько 1800 пінгвінячих яєць у 900 гніздах. Перші пташенята з'являться до середини грудня, а загальна кількість пінгвінів на острові сягає 4 тисяч.
Вчені вперше виявили бурштин в Антарктиді на глибині майже кілометр. Знахідка доводить існування тропічних лісів на континенті 90 млн років тому та розкриває таємниці древнього клімату Землі.
Супутникові дані показують різке збільшення рослинного покриву на Антарктичному півострові. У 2021 році зелена площа досягла 12 км², порівняно з менш ніж 1 км² у 1986 році.
В Іспанії знайдено новий вид зауроподів, що жив 73 млн років тому. "Qunkasaura pintiquiniestra" мав довжину 15 м, вагу 10 тонн і висоту 3 м до плечей.
Країни ведуть перемовини щодо зміни частини кордону в Альпах через танення льодовиків. Швейцарія вже схвалила угоду, яка стосується регіону Плато Роза та інших територій поблизу Маттерхорна.
Українські науковці на станції 'Академік Вернадський' зафіксували рідкісне явище - чисте зоряне небо над Антарктидою. У Південній півкулі видно 45 сузір'їв, недоступних у Північній, включаючи Південний хрест.
Через поганий урожай морських водоростей і зростаючий світовий попит ціни на японські морські водорості, такі як вакаме і норі, злетіли до небес, що негативно позначилося на домашніх господарствах і ресторанах Японії.
Українські полярники розширили дослідження наземних організмів Антарктики, використовуючи судно «Ноосфера» та українські яхти для досягнення віддалених островів вздовж Антарктичного півострова, збираючи зразки та дані про розподіл судинних рослин, мікроклімат та прісноводних ракоподібних.
Аномально швидке підвищення рівня моря в деяких регіонах північно-західної Атлантики пов'язане з підвищенням температури в глибоких водах, що впадають в Атлантику з антарктичного узбережжя, внаслідок глобального потепління, спричиненого діяльністю людини.
23 березня метеорологи всього світу відзначають своє професійне свято, що приурочене створенню Всесвітньої метеорологічної організації в 1950 році.
У 2023 році глобальна температура, рівень парникових газів, потепління океану, підвищення рівня моря та відступ льодовиків досягли рекордних показників, але 2024 рік може бути ще спекотнішим, згідно з доповіддю ООН.
Рятувальники застерігають від походів у гори України через снігові замети висотою до 2 метрів та хуртовини на горі Івана Піп у Чорногірському хребті.