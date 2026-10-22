В Антарктиді шукають співробітників для підрахунку пінгвінів - що доведеться робити та скільки платитимуть

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Британський фонд UK Antarctic Heritage Trust шукає співробітників для роботи на колишній дослідницькій станції Порт-Локр в Антарктиді. Їм належить спостерігати за колонією пінгвінів, обслуговувати музей та сувенірний магазин, а також працювати у найпівденнішому поштовому відділенні світу. Зарплата сягає 2096 фунтів стерлінгів – близько 2400 євро на місяць, передає УНН із посиланням на Bild.

Деталі

Робота розрахована на півроку та потребує серйозної фізичної підготовки. Співробітникам доведеться переносити 20-літрові каністри з водою, піднімати ящики вагою до 15 кг, розчищати сніг та розвантажувати човни біля слизьких скель. На станції немає водопроводу, мобільного зв'язку та медичної допомоги. Душ зазвичай приймають раз на тиждень, а жити доводиться у спільній спальні.

До обов'язків входить підрахунок гнізд, яєць та пташенят. Ці дані допомагають дослідникам відстежувати зміни чисельності колонії та оцінювати вплив туризму. Крім того, співробітники приймають відвідувачів із круїзних суден, обслуговують музей та вручну обробляють пошту.

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Порт-Локрей - колишня британська дослідницька база, заснована в 1944 році. Сьогодні це популярна зупинка антарктичних круїзів: влітку щодня сюди можуть прибувати до двох кораблів з туристами. Сама команда мешкає в історичних будівлях, які зберігають у первісному вигляді.

Є важливе обмеження для охочих: претендентам має бути не менше 18 років, вони мають проживати у Великій Британії та мати право там працювати.

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