Червоне полярне сяйво помітили над "Вернадським", а ще у кадр потрапили дві сусідні галактики

Острів Галіндез, Західна Антарктика / НАНЦ. Фото: Сергій Якущенко

Українські полярники зафіксували неймовірне нічне небо поблизу станції "Академік Вернадський" - на світлинах можна побачити не лише червонувате полярне сяйво, а й дві сусідні галактики, передає УНН із посиланням на Національний антарктичний науковий центр.

Чому полярне сяйво червонувате?

У науковому центрі відзначають, що зазвичай ми уявляємо полярне сяйво зеленим. Насправді ж воно може набувати різних кольорів залежно від того, які атоми й молекули газів в атмосфері Землі випромінюють світло та на якій висоті це відбувається.

Коли високоенергетичні заряджені частинки сонячного вітру потрапляють у верхні шари атмосфери, вони іонізують атоми та молекули різних газів, змушуючи їх випромінювати світло різних кольорів. Червоні й зелені відтінки переважно пов'язані з випромінюванням саме кисню. На висотах понад 200 км атомарний кисень часто створює саме червоне світіння, а нижче — зелене.

А що за дві туманні плями серед зір?

На другому фото, якщо придивитися, можна помітити дві розмиті світлі плями. Це Велика та Мала Магелланові Хмари — карликові галактики, які є супутниками нашого Чумацького Шляху.

Велика Магелланова Хмара розташована приблизно за 160 тисяч світлових років від Землі, а Мала — за 200 тисяч. Обидві можна спостерігати неозброєним оком у Південній півкулі за сприятливих умов.

Як відзначили у НАНЦ, на цих кадрах поєдналися явища зовсім різних масштабів. Полярне сяйво виникає за сотні кілометрів над Землею, а світло Магелланових Хмар долало космічний простір сотні тисяч років, перш ніж потрапити до об'єктива камери!

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