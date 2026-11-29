Донька легендарного рок-музиканта Оззі Осборна Келлі зізналася, що після смерті батька пережила рецидив наркотичної та алкогольної залежності, намагаючись заглушити біль від втрати. Про це 42-річна знаменитість розповіла в інтерв'ю The Telegraph, пише УНН.

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За словами Келлі, після смерті батька у липні 2025 року вона почала вживати алкоголь та подвоювати дози лікарських препаратів, щоб впоратися з емоційними переживаннями.

Що б не було потрібно, аби нічого не відчувати. Бо я не могла цього витримати. Біль був жахливий – зізналася вона.

Келлі також розповіла, що незадовго до смерті Оззі намагався психологічно підготувати її до життя без нього. Музикант закликав доньку займатися тим, про що вона давно мріяла.

Як Келлі Осборн вдалося повернутися до тверезого життя

Боротьба Келлі із залежністю розпочалася ще в підлітковому віці, коли після операції їй призначили сильнодійне знеболювальне. Вона вважає, що успадкувала від батька не лише талант, а й схильність до залежності.

Через пережите горе Келлі також сильно схудла, оскільки їй було важко їсти. Однак після отримання допомоги вона набрала майже 14 кг та повернулася до тверезого способу життя.

Я пообіцяла татові, що буду тверезою, і я не п'ю з 26 грудня – наголосила донька музиканта.

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