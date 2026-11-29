Всесвітня водна асоціація змінила розклад міжнародних змагань 2027 року через позицію уряду Канади щодо допуску російських і білоруських спортсменів. Про це повідомила пресслужба асоціації, передає УНН.

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Всесвітня водна асоціація (World Aquatics) визнає нещодавні заяви уряду Канади, які чітко свідчать про те, що російським та білоруським спортсменам, якщо вони не змагатимуться як нейтральні спортсмени згідно зі своїми умовами, не буде дозволено в'їжджати до Канади для участі у запланованих змаганнях - йдеться у заяві.

Згідно з наявною інформацією, після ретельних обговорень із зацікавленими сторонами, Всесвітня водна асоціація вирішила внести зміни до розкладу майбутніх заходів, а саме:

Зупинка 1 Кубка світу зі стрибків у воду 2027 року, що проходитиме з 25 по 28 лютого 2027 року, буде перенесена до Мексики впродовж того ж періоду;

Зупинка 4 Кубка світу з водних видів спорту 2027 року, запланована з 29 квітня по 1 травня 2027 року, буде видалена з календаря змагань, поки не буде визначено нового організатора.

Всесвітня водна асоціація (World Aquatics) залишається відданою справі сприяння інклюзивним та загальнодоступним міжнародним змаганням, вільним від політичного втручання. Всесвітня водна асоціація цінує конструктивну участь Канадської водної асоціації (Aquatics Canada) та її федерацій-членів у цьому процесі. Ми цінуємо наші давні відносини з Канадою як організатором заходів і з нетерпінням чекаємо повернення до Канади для участі в майбутніх заходах Всесвітньої водної асоціації - йдеться у заяві.

Нагадаємо

Лідери Данії, Естонії, Фінляндії, Латвії, Литви, Польщі та Швеції закликали ЄС не видавати візи російським і білоруським спортсменам. Раніше Європейська Рада виступила проти нормалізації участі рф та білорусі в міжнародних спортивних і культурних заходах.