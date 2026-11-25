Лідери семи держав Європейського Союзу закликали країни-члени не видавати візи російським і білоруським спортсменам, щоб унеможливити їхню участь у спортивних змаганнях на території ЄС. Про це йдеться у спільному листі до президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн і президента Європейської Ради Антоніу Кошти, повідомляє УНН.

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Лист підписали лідери Данії, Естонії, Фінляндії, Латвії, Литви, Польщі та Швеції.

Якби російським командам і спортсменам дозволили брати участь у європейських спортивних заходах, кремль зарахував би це собі як перемогу. Дозвіл російській державі виставляти своїх учасників на міжнародних змаганнях ризикує стати сигналом поступового прийняття агресивної війни росії. Відокремити спорт від геополітики просто неможливо - зазначається в листі.

Його автори нагадують, що Європейська Рада вже виступила проти нормалізації участі росії та білорусі в міжнародних спортивних і культурних заходах, зокрема з використанням національної символіки, допоки в Україні не буде справедливого і тривалого миру.

"Настав час втілити цю позицію на практиці", – наголошують лідери семи країн. ... Ці рекомендації мають визначити чіткий напрям дій щодо недопущення необов’язкових поїздок громадян Росії на територію держав-членів, зокрема для участі в європейських спортивних заходах, із метою вироблення спільного підходу, що відображатиме позицію Європейської Ради - вказують підписанти.

Вони додають, що нинішні міжнародні переговори щодо припинення війни "не спонукали росію до стриманості - зовсім навпаки".

Нагадаємо

У понеділок Європейська комісія представила 22-й пакет санкцій проти росії.

Не лише Фінляндія: Норвегія та Естонія заборонили спортсменам з рф і білорусі виступати на своїх територіях