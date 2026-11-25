Лидеры семи государств Европейского Союза призвали страны-члены не выдавать визы российским и белорусским спортсменам, чтобы сделать невозможным их участие в спортивных соревнованиях на территории ЕС. Об этом говорится в совместном письме президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и президенту Европейского совета Антониу Коште, сообщает УНН.

Детали

Письмо подписали лидеры Дании, Эстонии, Финляндии, Латвии, Литвы, Польши и Швеции.

Если бы российским командам и спортсменам разрешили участвовать в европейских спортивных мероприятиях, кремль засчитал бы это себе как победу. Разрешение российскому государству выставлять своих участников на международных соревнованиях рискует стать сигналом постепенного принятия агрессивной войны россии. Отделить спорт от геополитики просто невозможно - отмечается в письме.

Его авторы напоминают, что Европейский совет уже выступил против нормализации участия россии и белоруси в международных спортивных и культурных мероприятиях, в частности с использованием национальной символики, до тех пор, пока в Украине не будет справедливого и длительного мира.

"Настало время воплотить эту позицию на практике", – подчеркивают лидеры семи стран. ... Эти рекомендации должны определить четкое направление действий по недопущению необязательных поездок граждан России на территорию государств-членов, в частности для участия в европейских спортивных мероприятиях, с целью выработки общего подхода, который будет отражать позицию Европейского совета - указывают подписанты.

Они добавляют, что нынешние международные переговоры о прекращении войны "не побудили россию к сдержанности - совсем наоборот".

Напомним

В понедельник Европейская комиссия представила 22-й пакет санкций против россии.

Не только Финляндия: Норвегия и Эстония запретили спортсменам из рф и беларуси выступать на своих территориях