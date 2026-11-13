Не только Финляндия: Норвегия и Эстония запретили спортсменам из рф и беларуси выступать на своих территориях

Правительства Норвегии и Эстонии вслед за Финляндией запретили российским спортсменам выступать на своей территории. Об этом сообщает УНН.

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Норвежское СМИ Tv2 сообщило, что правительство Норвегии планирует не допускать в страну профессиональных российских и белорусских спортсменов, а также сопровождающий персонал, если они приезжают для участия в соревнованиях.

В свою очередь, Министерство культуры Эстонии заявило в письме, направленном Международной федерации лыжного спорта (FIS), что российские и белорусские спортсмены не смогут участвовать в соревнованиях на территории страны. Об этом сообщает ERR.

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Правительство Финляндии ввело ограничения на въезд российских спортсменов и других спортивных специалистов, в частности тех, кто выступает в нейтральном статусе. В Хельсинки объяснили это решение тем, что их приезд представляет угрозу международным отношениям страны.

Напомним

Норвегия, Дания и Швеция откажутся играть с россией на чемпионате мира по хоккею среди мужчин 2027 года в Германии из-за проблем с безопасностью и геополитической напряжённости.

Кроме того, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что российских хоккеистов нельзя допускать к международным чемпионатам до завершения войны против Украины. Он раскритиковал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) об отмене запрета на участие российских спортсменов в соревнованиях.