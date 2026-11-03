$45.350.1850.680.00
ukenru
04:44 • 2314 перегляди
У росії атакували один із найбільших НПЗ, який постачає пальне для військової авіаціїPhotoVideo
04:33 • 2502 перегляди
Росіяни завдали комбінованого удару по Харкову: постраждало понад 60 людей
04:17 • 4542 перегляди
Україна та росія проведуть переговори в Абу-Дабі 10-11 листопада – Віткофф
03:17 • 10219 перегляди
росія змогла сформувати лише 4 із 17 запланованих дивізій через великі втрати у війні проти України
02:16 • 11950 перегляди
У Польщі проведуть перші масштабні навчання "коаліції охочих" для підготовки до розгортання військ в Україні
01:38 • 11407 перегляди
Київ захистили спеціальним "куполом" від реактивних "шахедів" – Флеш
00:55 • 12182 перегляди
Чехія виступила проти повернення російських хокеїстів на міжнародні турніри до завершення війни в Україні
23:52 • 16062 перегляди
росія підняла 11 стратегічних бомбардувальників: коли можливий удар по Україні
23:03 • 16268 перегляди
москву атакують безпілотники, у районі столиці рф пролунало понад 18 вибухів – АТЕШ
2 листопада, 21:52 • 17822 перегляди
Провокації у Петропавлівській Борщагівці грають на руку росії – командувач "Азову" Прокопенко відреагував на подіюVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Популярнi новини
Жителі американського міста обурилися шумом від дата-центру Маска - мільярдер вирішив викупити сотні будинків2 листопада, 19:02 • 17336 перегляди
“Шахтар” - “Спортінг”, “Атлетіко” - “Баварія” - анонс 4 туру ЛЧVideo2 листопада, 20:14 • 17401 перегляди
Популярність Трампа серед жінок у США різко падає - що кажуть опитування2 листопада, 21:13 • 12331 перегляди
Ленні Кравіц спростував чутки про власну загибель2 листопада, 21:25 • 9212 перегляди
Нацгвардія відмовилася від розміщення військових у будинку в Петропавлівській Борщагівці2 листопада, 22:52 • 11069 перегляди
Публікації
“Шахтар” - “Спортінг”, “Атлетіко” - “Баварія” - анонс 4 туру ЛЧVideo2 листопада, 20:14 • 17550 перегляди
Від 18-річного дебютанта до абсолютного рекорду - як Ярмоленко йшов до 125 голів в УПЛPhotoVideo2 листопада, 17:35 • 27530 перегляди
На харчування військових планують витратити майже 44 млрд грн: що зміниться у 2027 році2 листопада, 14:10 • 29485 перегляди
Як встановлюють розмір та вираховують аліменти з грошового забезпечення військових - детальне роз'ясненняPhoto2 листопада, 13:28 • 30969 перегляди
Довіра на $113 млн: що для української оборонки означає кредит для Fire Point під держгарантію ДаніїPhoto
Ексклюзив
2 листопада, 06:35 • 53789 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Стів Віткофф
Масуд Пезешкіян
Роберт Паттінсон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Запорізька область
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Вупі Голдберг зворушливо попрощалася з Патріком Стюартом і розповіла про їхню багаторічну дружбу04:05 • 800 перегляди
В Італії через 51 рік відновили розслідування вбивства режисера П'єра Паоло Пазоліні03:05 • 1330 перегляди
У росії зафіксували спалах "мишачої лихоманки", понад 1500 людей захворіли у 5 регіонах02:05 • 2450 перегляди
Сьюкі Вотерхаус розповіла, як роман із Бредлі Купером змінив її ставлення до особистого життя01:05 • 3074 перегляди
Вчені підтвердили існування першої жінки-правительки Єгипту, яка правила ще до будівництва пірамід Гізи00:06 • 4786 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Фільм
The New York Times
Техніка
Шахед-136

Чехія виступила проти повернення російських хокеїстів на міжнародні турніри до завершення війни в Україні

Київ • УНН

 • 12191 перегляди

Прем’єр Чехії Андрей Бабіш виступив проти повернення російських хокеїстів на міжнародні турніри до завершення війни в Україні. Чехія може не допустити їх до юніорського чемпіонату світу в Остраві.

Чехія виступила проти повернення російських хокеїстів на міжнародні турніри до завершення війни в Україні

Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що російських хокеїстів не можна допускати до міжнародних чемпіонатів до завершення війни проти України. Він розкритикував рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) про скасування заборони на участь російських спортсменів у змаганнях, повідомляє Novinky.cz, пише УНН.

Деталі

За словами Бабіша, рішення арбітражу є помилковим, а чеський уряд має спільну позицію щодо недопуску росіян.

Якщо одного разу вирішили, що російським хокеїстам там не місце, то так і має залишатися. Це не повинно змінюватися до завершення війни

– наголосив прем'єр.

Чехія може не допустити росіян на чемпіонат світу

Заява пролунала на тлі можливого допуску російських хокеїсток до молодіжного чемпіонату світу серед жінок до 18 років, який запланований на січень у чеській Остраві.

Немає сенсу повертати їх зараз, ніби ми вважаємо, що війна та вбивства людей в Україні – це нормально. Це ненормально, тому ми відкидаємо таку пропозицію

– заявив Бабіш.

Міністр внутрішніх справ Чехії Любомір Метнар також нагадав, що в країні продовжує діяти заборона на видачу короткострокових віз громадянам росії.

Німеччина допустила відмову від ЧС з хокею через участь росії02.11.26, 11:58 • 5656 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в УкраїніСпорт
Санкції
Війна в Україні
Чехія
Україна