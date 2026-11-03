Чехія виступила проти повернення російських хокеїстів на міжнародні турніри до завершення війни в Україні

Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що російських хокеїстів не можна допускати до міжнародних чемпіонатів до завершення війни проти України. Він розкритикував рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) про скасування заборони на участь російських спортсменів у змаганнях, повідомляє Novinky.cz, пише УНН.

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За словами Бабіша, рішення арбітражу є помилковим, а чеський уряд має спільну позицію щодо недопуску росіян.

Якщо одного разу вирішили, що російським хокеїстам там не місце, то так і має залишатися. Це не повинно змінюватися до завершення війни – наголосив прем'єр.

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Заява пролунала на тлі можливого допуску російських хокеїсток до молодіжного чемпіонату світу серед жінок до 18 років, який запланований на січень у чеській Остраві.

Немає сенсу повертати їх зараз, ніби ми вважаємо, що війна та вбивства людей в Україні – це нормально. Це ненормально, тому ми відкидаємо таку пропозицію – заявив Бабіш.

Міністр внутрішніх справ Чехії Любомір Метнар також нагадав, що в країні продовжує діяти заборона на видачу короткострокових віз громадянам росії.

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