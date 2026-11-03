Чехия выступила против возвращения российских хоккеистов на международные турниры до окончания войны в Украине
Киев • УНН
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш выступил против возвращения российских хоккеистов на международные турниры до окончания войны в Украине. Чехия может не допустить их до юниорского чемпионата мира в Остраве.
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что российских хоккеистов нельзя допускать к международным чемпионатам до окончания войны против Украины. Он раскритиковал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) об отмене запрета на участие российских спортсменов в соревнованиях, сообщает Novinky.cz, пишет УНН.
Детали
По словам Бабиша, решение арбитража является ошибочным, а чешское правительство занимает единую позицию по недопуску россиян.
Если однажды решили, что российским хоккеистам там не место, то так и должно оставаться. Это не должно меняться до окончания войны
Чехия может не допустить россиян на чемпионат мира
Заявление прозвучало на фоне возможного допуска российских хоккеисток к молодёжному чемпионату мира среди женщин до 18 лет, который запланирован на январь в чешской Остраве.
Нет смысла возвращать их сейчас, как будто мы считаем, что война и убийства людей в Украине – это нормально. Это ненормально, поэтому мы отвергаем такое предложение
Министр внутренних дел Чехии Любомир Метнар также напомнил, что в стране продолжает действовать запрет на выдачу краткосрочных виз гражданам России.
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