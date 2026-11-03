Чехия выступила против возвращения российских хоккеистов на международные турниры до окончания войны в Украине

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что российских хоккеистов нельзя допускать к международным чемпионатам до окончания войны против Украины. Он раскритиковал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) об отмене запрета на участие российских спортсменов в соревнованиях, сообщает Novinky.cz, пишет УНН.

По словам Бабиша, решение арбитража является ошибочным, а чешское правительство занимает единую позицию по недопуску россиян.

Если однажды решили, что российским хоккеистам там не место, то так и должно оставаться. Это не должно меняться до окончания войны