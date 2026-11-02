Германия допустила отказ от ЧМ по хоккею из-за участия россии

Германия не исключает бойкота или же отказа от права проведения чемпионата мира по хоккею после решения Спортивного арбитражного суда (CAS), которое позволило россии участвовать. Об этом заявил глава Федерации хоккея Германии (DEB) Франк Х. Лутц в эфире MagentaTV, пишет УНН.

Детали

Лутц не исключает бойкота чемпионата мира.

"Конечно, также существует риск того, что страны скажут: "Мы не можем участвовать в турнире при таких обстоятельствах". Я, конечно, надеюсь, что этого не произойдет. Но в прошлом уже были признаки этого. Например, в Латвии законом запрещено соревноваться с российскими командами. Нам пришлось бы подумать, что это означало бы для такого турнира, как чемпионат мира. Я очень надеюсь, что это не приведет к бойкоту, потому что это никому не выгодно, особенно спортсменам. Но, конечно, полностью исключать это нельзя", — указал Лутц.

Лутц также оставил открытым худший сценарий — отказ от права проведения, хотя и лишь как крайнюю меру.

"Я не хочу быть пессимистом. Я также не хочу ставить под сомнение проведение чемпионата мира. Но, конечно, мы, как DEB (Федерация хоккея Германии), также должны рассмотреть вариант отказа от этого чемпионата мира. Потому что мы не можем брать на себя финансовый риск, с которым больше не можем справиться. Я верю, что мы найдем решение. Я очень, очень оптимистично настроен по этому поводу. Но, конечно, это также то, чего от нас можно ожидать с точки зрения ответственности", — заявил глава Федерации хоккея Германии.

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