"Это позорное решение": Сибига отреагировал на допуск рф к чемпионату мира по хоккею 2027 года

Решение Спортивного арбитражного суда о фактической легитимизации участия российской сборной в чемпионатах мира под эгидой Международной федерации хоккея является неприемлемым. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает УНН.

Детали

россия не прекратила войну. Не прекратила убивать украинцев. Не прекратила непрерывно атаковать наши города. Так что именно изменилось, чтобы оправдать возвращение российских национальных хоккейных команд к международным соревнованиям? Российские национальные сборные представляют государство, которое до сих пор ведет захватническую войну. Их возвращение сейчас означало бы предоставление москве международной легитимности, которой она так стремится добиться - говорится в заявлении главы МИД.

Сибига призвал международное спортивное сообщество и всех партнеров Украины занять принципиальную позицию в вопросе недопуска россии к международным соревнованиям.

Это позорное решение должно быть отменено. Также призываю правительства стран, которые не утратили моральных ориентиров, не разрешать российским хоккеистам въезд на свою территорию - отметил он.

Напомним

Член совета Международной федерации хоккея и глава Шведской хоккейной федерации Андерс Ларссон заявил, что сборная россии может занять место Украины на чемпионате мира 2027 года.