росія може замінити Україну на чемпіонаті світу з хокею 2027 року
Київ • УНН
У раді Міжнародної федерації хокею заявили, що росія може посісти місце України на ЧС-2027. IIHF ще визначає механізм повернення рф до змагань.
Член ради Міжнародної федерації хокею (IIHF) та голова Шведської хокейної федерації Андерс Ларссон заявив, що збірна росії може посісти місце України на чемпіонаті світу 2027 року. Про це повідомляє Aftonbladet, інформує УНН.
За його словами, відповідне рішення було ухвалено на рівні конгресу IIHF.
Коли росія повернеться, вона гратиме на тому рівні, де була до відсторонення
Водночас він застеріг, що конкретний механізм ще не визначений.
"Україна була останньою командою, яка кваліфікувалася. Але не варто випереджати рішення, які ми маємо ухвалити наступного тижня на технічному рівні. IIHF потрібно врахувати кількість учасників, календар матчів і телевізійні права", - додав Ларссон.
Нагадаємо
Спортивний арбітражний суд зобов'язав Міжнародну федерацію хокею допустити російські команди до змагань сезону-2026/27. В IIHF заявили, що виконуватимуть рішення і терміново оцінять його практичні наслідки.
Збірна України з хокею повернулася в елітний дивізіон чемпіонату світу08.05.26, 23:23 • 16428 переглядiв