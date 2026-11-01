Россия может заменить Украину на чемпионате мира по хоккею 2027 года

Член совета Международной федерации хоккея (IIHF) и глава Шведской хоккейной федерации Андерс Ларссон заявил, что сборная России может занять место Украины на чемпионате мира 2027 года. Об этом сообщает Aftonbladet, информирует УНН.

По его словам, соответствующее решение было принято на уровне конгресса IIHF.

Когда Россия вернется, она будет играть на том уровне, на котором находилась до отстранения