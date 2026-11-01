Россия может заменить Украину на чемпионате мира по хоккею 2027 года
Киев • УНН
В совете Международной федерации хоккея заявили, что Россия может занять место Украины на ЧМ-2027. IIHF всё ещё определяет механизм возвращения РФ к соревнованиям.
Член совета Международной федерации хоккея (IIHF) и глава Шведской хоккейной федерации Андерс Ларссон заявил, что сборная России может занять место Украины на чемпионате мира 2027 года. Об этом сообщает Aftonbladet, информирует УНН.
По его словам, соответствующее решение было принято на уровне конгресса IIHF.
Когда Россия вернется, она будет играть на том уровне, на котором находилась до отстранения
В то же время он предостерег, что конкретный механизм еще не определен.
"Украина была последней командой, которая квалифицировалась. Но не стоит опережать решения, которые мы должны принять на следующей неделе на техническом уровне. IIHF необходимо учесть количество участников, календарь матчей и телевизионные права", - добавил Ларссон.
Напомним
Спортивный арбитражный суд обязал Международную федерацию хоккея допустить российские команды к соревнованиям сезона-2026/27. В IIHF заявили, что будут выполнять решение и срочно оценят его практические последствия.
Сборная Украины по хоккею вернулась в элитный дивизион чемпионата мира08.05.26, 23:23 • 16428 просмотров