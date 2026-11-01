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"Це ганебне рішення": Сибіга відреагував на допуск рф до чемпіонату світу з хокею 2027 року

Київ • УНН

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Міністр закордонних справ Андрій Сибіга засудив рішення Спортивного арбітражного суду щодо допуску російських хокейних збірних. Він закликав не дозволяти хокеїстам РФ в’їзд.

"Це ганебне рішення": Сибіга відреагував на допуск рф до чемпіонату світу з хокею 2027 року

Рішення Спортивного арбітражного суду щодо фактичної легітимізації участі російської збірної в чемпіонатах світу під егідою Міжнародної федерації хокею є неприйнятним. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає УНН.

Деталі

росія не припинила війну. Не припинила вбивати українців. Не припинила безперервно атакувати наші міста. То що саме змінилося, щоби виправдати повернення російських національних хокейних команд до міжнародних змагань? російські національні збірні представляють державу, яка досі веде загарбницьку війну. Їхнє повернення зараз означало би надання москві міжнародної легітимності, якої вона так прагне

- йдеться в заяві очільника МЗС.

Сибіга закликав міжнародну спортивну спільноту та всіх партнерів України зайняти принципову позицію щодо недопуску росії до міжнародних змагань.

Це ганебне рішення має бути скасоване. Також закликаю уряди країн, які не втратили моральних орієнтирів, не дозволяти російським хокеїстам в’їзд на свою територію

 - зазначив він.

Нагадаємо

Член ради Міжнародної федерації хокею та голова Шведської хокейної федерації Андерс Ларссон заявив, що збірна росії може посісти місце України на чемпіонаті світу 2027 року.

Євген Устименко

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