Российское судно Sparta II, подвергшееся атаке украинских беспилотников в территориальных водах РФ, потеряло управление и вошло в территориальные воды Финляндии. На борту продолжается пожар, который пока не удаётся взять под контроль. Об этом сообщил Yle командующий Пограничной охраной Финляндии Илья Ильин, пишет УНН.

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По его словам, после потери управления судно начало дрейфовать в сторону финских территориальных вод. В связи с этим ответственность за проведение морской спасательной операции перешла к Финляндии.

Факт в том, что пожар до сих пор не удалось взять под контроль, поэтому не исключено, что там ещё могут произойти взрывы. Если пожар будет продолжаться длительное время без контроля, судно даже может затонуть - отметил Ильин.

В настоящее время судно находится примерно на широте города Ловийса. Вокруг него установили зону ограничения движения для обеспечения безопасности. По данным финской стороны, ситуация не представляет угрозы для судоходства или людей.

Ильин пояснил, что экипаж судна самостоятельно отвечает за тушение пожара, тогда как Пограничная охрана Финляндии координирует спасательную операцию.

По словам представителя пограничной службы, главным приоритетом сейчас является спасение людей, а после этого — предотвращение возможного ущерба окружающей среде. Пока неизвестно, доставят ли экипаж в Финляндию или отбуксируют судно в один из финских портов.

Что известно о грузе судна

Sparta II находится под санкциями и относится к сфере управления Министерства обороны России. В то же время финская Пограничная охрана пока не может подтвердить, какой именно груз перевозит судно.

Это контейнеровоз, о котором известно, что он связан с вооружёнными силами России. Возможно, на борту находится военное оборудование, но в настоящее время подтвердить это невозможно - сказал Ильин.

Он также добавил, что в случае доставки судна в Финляндию его груз могут осмотреть, если для этого будут основания.

В то же время в настоящее время решение о буксировке Sparta II в финский порт не принято.

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