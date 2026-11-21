Количество пострадавших в результате российских атак беспилотниками на Кривой Рог Днепропетровской области 20 ноября увеличилось до 58 человек, среди них 6 детей, трое врачей скорой помощи и сотрудники ГСЧС, которые помогали людям. Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, передает УНН.

Детали

В больницах города находятся 28 раненых, среди них пятеро детей, младшей девочке всего 3 года. Тяжелых - 11, в реанимации находятся 5 человек, среди них 17-летний парень. Врачи делают все необходимое для спасения их жизней. Соболезнования родным и близким погибших - говорится в сообщении.

Он добавил: в результате ударов по центру города возникли 4 пожара, все сейчас потушены. Повреждено около 25 многоквартирных домов, больница, учреждения образования, предприятие, объекты бизнеса, ресторан, гаражи, машины скорой помощи, много автомобилей жителей города.

Также россияне атаковали в Криворожском районе Новопольскую громаду, в результате чего была повреждена инфраструктура.

На месте с вечера, всю ночь и сейчас работают все необходимые службы - коммунальщики, энергетики, тепловики, газовики. Так удалось стабилизировать ситуацию с газом, запустить электротранспорт, троллейбусные линии которого были перебиты, уже многое сделано с водоснабжением и остальным. Но работы еще много - отметил Вилкул.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что количество раненых в результате удара по Кривому Рогу увеличилось до 42 человек, среди которых четверо детей. До этого сообщалось о 21 пострадавшем.