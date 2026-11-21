В Кривом Роге уже 58 пострадавших в результате атак дронов рф 20 ноября - Вилкул
Киев • УНН
В результате российских атак на Кривой Рог пострадали 58 человек, в том числе шестеро детей. 28 раненых остаются в больницах, 11 - в тяжелом состоянии.
Количество пострадавших в результате российских атак беспилотниками на Кривой Рог Днепропетровской области 20 ноября увеличилось до 58 человек, среди них 6 детей, трое врачей скорой помощи и сотрудники ГСЧС, которые помогали людям. Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, передает УНН.
Детали
В больницах города находятся 28 раненых, среди них пятеро детей, младшей девочке всего 3 года. Тяжелых - 11, в реанимации находятся 5 человек, среди них 17-летний парень. Врачи делают все необходимое для спасения их жизней. Соболезнования родным и близким погибших
Он добавил: в результате ударов по центру города возникли 4 пожара, все сейчас потушены. Повреждено около 25 многоквартирных домов, больница, учреждения образования, предприятие, объекты бизнеса, ресторан, гаражи, машины скорой помощи, много автомобилей жителей города.
Также россияне атаковали в Криворожском районе Новопольскую громаду, в результате чего была повреждена инфраструктура.
На месте с вечера, всю ночь и сейчас работают все необходимые службы - коммунальщики, энергетики, тепловики, газовики. Так удалось стабилизировать ситуацию с газом, запустить электротранспорт, троллейбусные линии которого были перебиты, уже многое сделано с водоснабжением и остальным. Но работы еще много
Напомним
Ранее УНН сообщал, что количество раненых в результате удара по Кривому Рогу увеличилось до 42 человек, среди которых четверо детей. До этого сообщалось о 21 пострадавшем.