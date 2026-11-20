Кількість поранених унаслідок удару по Кривому Рогу збільшилася до 42 осіб, серед яких четверо дітей. Раніше повідомляли про 21 постраждалого. Водночас 27 людей перебувають у тяжкому стані. Про це повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, пише УНН.

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За його словами, станом на 23:00 кількість постраждалих зросла вдвічі порівняно з попередніми даними.

Медики продовжують надавати необхідну допомогу всім пораненим. Особливе занепокоєння викликає стан 27 людей, які зазнали тяжких травм.

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Також підтверджено загибель 2 людей – 7-річного хлопчика та 20-річної дівчини.

За попередньою інформацією, атака пошкодила 23 багатоквартирні будинки. Також руйнувань зазнали лікарня та об'єкти бізнесу.

Масштаби пошкоджень ще уточнюють.

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