Кількість поранених у Кривому Розі зросла до 42 – 27 людей у тяжкому стані
Київ • УНН
У Кривому Розі після атаки поранені 42 людини, серед них четверо дітей. 27 постраждалих перебувають у тяжкому стані, двоє загинули.
Кількість поранених унаслідок удару по Кривому Рогу збільшилася до 42 осіб, серед яких четверо дітей. Раніше повідомляли про 21 постраждалого. Водночас 27 людей перебувають у тяжкому стані. Про це повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, пише УНН.
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За його словами, станом на 23:00 кількість постраждалих зросла вдвічі порівняно з попередніми даними.
Медики продовжують надавати необхідну допомогу всім пораненим. Особливе занепокоєння викликає стан 27 людей, які зазнали тяжких травм.
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Також підтверджено загибель 2 людей – 7-річного хлопчика та 20-річної дівчини.
За попередньою інформацією, атака пошкодила 23 багатоквартирні будинки. Також руйнувань зазнали лікарня та об'єкти бізнесу.
Масштаби пошкоджень ще уточнюють.
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