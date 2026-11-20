Количество раненых в результате удара по Кривому Рогу увеличилось до 42 человек, среди них четверо детей. Ранее сообщалось о 21 пострадавшем. При этом 27 человек находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает глава Совета обороны города Александр Вилкул, пишет УНН.

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По его словам, по состоянию на 23:00 количество пострадавших увеличилось вдвое по сравнению с предыдущими данными.

Медики продолжают оказывать необходимую помощь всем раненым. Особую обеспокоенность вызывает состояние 27 человек, получивших тяжелые травмы.

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Также подтверждена гибель 2 человек — 7-летнего мальчика и 20-летней девушки.

По предварительной информации, в результате атаки повреждены 23 многоквартирных дома. Также разрушениям подверглись больница и объекты бизнеса.

Масштабы повреждений еще уточняются.

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