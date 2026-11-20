Количество раненых в Кривом Роге возросло до 42 — 27 человек находятся в тяжёлом состоянии
Киев • УНН
В Кривом Роге после атаки ранены 42 человека, среди них четверо детей. 27 пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, двое погибли.
Количество раненых в результате удара по Кривому Рогу увеличилось до 42 человек, среди них четверо детей. Ранее сообщалось о 21 пострадавшем. При этом 27 человек находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает глава Совета обороны города Александр Вилкул, пишет УНН.
Подробности
По его словам, по состоянию на 23:00 количество пострадавших увеличилось вдвое по сравнению с предыдущими данными.
Медики продолжают оказывать необходимую помощь всем раненым. Особую обеспокоенность вызывает состояние 27 человек, получивших тяжелые травмы.
Враг атаковал парковку популярного ресторана: в Кривом Роге число пострадавших возросло до 20, среди них есть дети20.11.26, 21:38 • 16771 просмотр
Также подтверждена гибель 2 человек — 7-летнего мальчика и 20-летней девушки.
По предварительной информации, в результате атаки повреждены 23 многоквартирных дома. Также разрушениям подверглись больница и объекты бизнеса.
Масштабы повреждений еще уточняются.
Баллистический удар по Кривому Рогу: в больнице умерли 20-летняя фельдшер и 7-летний мальчик20.11.26, 22:29 • 2118 просмотров