Кількість постраждалих внаслідок російських дронових атак на Кривий Ріг Дніпропетровської області 20 листопада збільшилась до 58 людей , з них 6 дітей, троє лікарів швидкої та співробітники ДСНС, які допомагали людям. Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає УНН.

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У лікарнях міста перебуває 28 поранених, серед них п'ятеро дітей, молодшій дівчинці лише 3 роки. Важких - 11, у реанімації перебуває 5 людей, серед них хлопець 17 років. Лікарі роблять все необхідне для порятунку їхніх життів. Співчуття рідним та близьким загиблих - йдеться в дописі.

Він додав: внаслідок ударів по центру міста виникли 4 пожежі, всі наразі загашені. Пошкоджено близько 25 багатоквартирних будинків, лікарня, заклади освіти, підприємство, об'єкти бізнесу, ресторан, гаражі, машини швидкої допомоги, багато машин мешканців міста.

Також росіяни атакували у Криворізькому районі Новопільську громаду, внаслідок чого було пошкоджено інфраструктуру.

На місці з вечора, усю ніч і зараз працюють усі необхідні служби - комунальники, енергетики, тепловики, газовики. Так вдалося стабілізувати ситуацію щодо газу, запустити електротранспорт, тролеї якого було перебито, вже багато зроблено по воді та решті. Але роботи ще багато - зазначив Вілкул.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що кількість поранених унаслідок удару по Кривому Рогу збільшилася до 42 осіб, серед яких четверо дітей. До того повідомлялось про 21 постраждалого.