У Кривому Розі вже 58 постраждалих від дронових атак рф 20 листопада - Вілкул
Київ • УНН
Унаслідок російських атак на Кривий Ріг постраждали 58 людей, зокрема шестеро дітей. 28 поранених залишаються в лікарнях, 11 - у важкому стані.
Кількість постраждалих внаслідок російських дронових атак на Кривий Ріг Дніпропетровської області 20 листопада збільшилась до 58 людей , з них 6 дітей, троє лікарів швидкої та співробітники ДСНС, які допомагали людям. Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає УНН.
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У лікарнях міста перебуває 28 поранених, серед них п'ятеро дітей, молодшій дівчинці лише 3 роки. Важких - 11, у реанімації перебуває 5 людей, серед них хлопець 17 років. Лікарі роблять все необхідне для порятунку їхніх життів. Співчуття рідним та близьким загиблих
Він додав: внаслідок ударів по центру міста виникли 4 пожежі, всі наразі загашені. Пошкоджено близько 25 багатоквартирних будинків, лікарня, заклади освіти, підприємство, об'єкти бізнесу, ресторан, гаражі, машини швидкої допомоги, багато машин мешканців міста.
Також росіяни атакували у Криворізькому районі Новопільську громаду, внаслідок чого було пошкоджено інфраструктуру.
На місці з вечора, усю ніч і зараз працюють усі необхідні служби - комунальники, енергетики, тепловики, газовики. Так вдалося стабілізувати ситуацію щодо газу, запустити електротранспорт, тролеї якого було перебито, вже багато зроблено по воді та решті. Але роботи ще багато
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що кількість поранених унаслідок удару по Кривому Рогу збільшилася до 42 осіб, серед яких четверо дітей. До того повідомлялось про 21 постраждалого.