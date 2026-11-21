Прессекретар кремля дмитро пєсков розкритикував російського пропагандиста та депутата держдуми євгена попова, який опублікував відео з ядерною валізою володимира путіна під час його візиту до Китаю. Представник кремля назвав автора публікації "недосвідченим журналістом", хоча той працює на державному телебаченні понад 25 років. Про це повідомляють російські ЗМІ, пише УНН.

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За словами пєскова, ядерна валіза постійно супроводжує путіна під час закордонних поїздок, тому її поява не повинна викликати особливого інтересу.

Ядерна валіза потрапила в заголовки, мабуть, у тих, хто вперше побачив президента. Ядерна валіза з ним усе життя літає і не потрапляє в заголовки. Це просто якийсь недосвідчений журналіст опублікував – заявив пєсков.

Що розлютило кремль

18 листопада євген попов оприлюднив у своєму Telegram-каналі відео, на якому ад'ютант путіна переносить спеціальну валізу. Під час розмови військовий підтвердив, що йдеться саме про ядерну валізу.

Примітно, що попов працює на російському державному телебаченні з 2000 року. Нині він також обіймає посаду депутата держдуми рф та веде програми на телеканалах ВДТРК.

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