Грузовое судно, направлявшееся в российский эксклав Калининград на Балтийском море, в субботу подверглось атаке беспилотников в международных водах Финского залива, сообщили российские и финские власти. В ответ Финляндия усилила меры безопасности в этом районе. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

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По данным Сил обороны Финляндии, судно было повреждено к западу от российского острова Гогланд, загорелось, а впоследствии дрейфовало в территориальные воды Финляндии. Это подтвердило ранее обнародованную информацию российских официальных лиц.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что судно атаковали два беспилотника в международных водах, примерно в трех морских милях от российской границы. По его словам, экипаж эвакуировали, а масштабы повреждений оценивали.

Министерство обороны Финляндии сообщило, что из соображений безопасности повторно ввело временные ограничения на полеты авиации и судоходство в восточной части Финского залива. Это сделано для защиты гражданского населения и обеспечения возможности действий соответствующих служб в случае необходимости перехвата беспилотников.

В министерстве добавили, что Финляндия проинформировала своих союзников об инциденте.

Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии сообщил в письменном заявлении, что получил информацию о пожаре на борту российского грузового судна Sparta II. По предварительным данным, на борту также произошли взрывы.

Война распространяется на соседние с нами территории. Финские власти занимаются ситуацией в Финском заливе, где в результате атаки беспилотника пострадало российское торговое судно. Украина имеет право бороться с агрессором - написал премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в социальной сети X.

"Ситуация не представляет опасности для других судов... Подготовка к возможным спасательным операциям ведется в сотрудничестве с другими органами власти Финляндии и международными партнерами", — говорится в заявлении Пограничной охраны Финляндии.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон написал в соцсети X, что его страна следит за ситуацией и предложила помощь соседней Финляндии, не уточнив подробностей.

Министерство иностранных дел Украины пока не ответило на запрос о комментарии.

Дополнение

Остров Гогланд расположен в восточной части Финского залива, примерно в 40 километрах от побережья Финляндии.

Калининградская область — российский эксклав на Балтийском море, расположенный между Польшей и Литвой. Этот регион периодически становится очагом напряженности в отношениях России с НАТО и Европейским союзом.

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