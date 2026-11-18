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Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал решения для усиления защиты в Черном море на фоне усиления российских ударов. Об этом он сообщил по итогам докладов о ситуации с безопасностью в Черном море и на маршрутах экспорта зерна, передает УНН.

Детали

Во время докладов были заслушаны доклады разведки и военных о российских планах.

Определили, какие дополнительные силы и средства необходимы, чтобы обеспечить большую защиту судам и портам. Есть соответствующие задачи для нашей дипломатической команды и чиновников - отметил Зеленский.

Кроме того, президент заслушал доклады о трансграничном взаимодействии со странами-соседями Украины.

Главное - обеспечить большую безопасность нашим причерноморским городам и общинам, а также поддержать украинских аграриев. На встрече с фермерами и представителями украинского аграрного бизнеса мы говорили о шагах, которые могут помочь. Готовим соответствующую систему действий. В том числе для того, чтобы помочь аграрному сектору подготовиться к посевной кампании следующего года и аккумулировать необходимые ресурсы - говорится в сообщении Зеленского.

Напомним

Президент Владимир Зеленский во время общения со СМИ заявил, что Украина планирует получить и испытать противобаллистическую систему Freyja уже этой зимой.