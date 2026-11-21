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В течение суток 20 ноября Силы беспилотных систем Вооружённых сил Украины поразили 1 218 целей противника. Всего с начала ноября поражено более 40 тысяч вражеских целей. Об этом сообщил пресс-центр СБС, передаёт УНН.

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Среди поражённых целей:

420 единиц личного состава, из них 154 ликвидированы;

36 точек запуска дронов;

1 ЗРК/ЗГРК;

5 РЛС и средств РЭБ;

43 единицы автомобильной, специальной и инженерной техники;

7 боевых бронированных машин;

376 укрытий и блиндажей;

222 вражеских БПЛА типа «коптер», «крыло», «шахед» и «герань».

С начала ноября (01–20.11) подразделения группировки СБС поразили 40 386 целей противника, из них 12 285 единиц личного состава - говорится в сообщении.

Напомним

Силы беспилотных систем ВСУ поразили российское предприятие "АНОЗИТ", являющееся единственным в рф производителем перхлората аммония — важного компонента твёрдого ракетного топлива. Его используют, в частности, для изготовления баллистических ракет "Искандер-М", "Кинжал" и "Циркон".