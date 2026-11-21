СБС поразили более 40 тысяч целей противника с начала ноября
Киев • УНН
За сутки 20 ноября СБС поразили 1 218 вражеских целей. Всего за 1–20 ноября уничтожено более 40 тысяч целей.
В течение суток 20 ноября Силы беспилотных систем Вооружённых сил Украины поразили 1 218 целей противника. Всего с начала ноября поражено более 40 тысяч вражеских целей. Об этом сообщил пресс-центр СБС, передаёт УНН.
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Среди поражённых целей:
- 420 единиц личного состава, из них 154 ликвидированы;
- 36 точек запуска дронов;
- 1 ЗРК/ЗГРК;
- 5 РЛС и средств РЭБ;
- 43 единицы автомобильной, специальной и инженерной
техники;
- 7 боевых бронированных машин;
- 376 укрытий и блиндажей;
- 222 вражеских БПЛА типа «коптер», «крыло», «шахед» и
«герань».
С начала ноября (01–20.11) подразделения группировки СБС поразили 40 386 целей противника, из них 12 285 единиц личного состава
Напомним
Силы беспилотных систем ВСУ поразили российское предприятие "АНОЗИТ", являющееся единственным в рф производителем перхлората аммония — важного компонента твёрдого ракетного топлива. Его используют, в частности, для изготовления баллистических ракет "Искандер-М", "Кинжал" и "Циркон".