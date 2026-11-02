Німеччина допустила відмову від ЧС з хокею через участь росії

Німеччина не виключає бойкоту або ж відмови від права господаря чемпіонату світу з хокею країною після рішення Спортивного арбітражного суду (CAS), яке дозволило росії брати участь. Про це заявив очільник Федерації хокею Німеччини (DEB) Франк Х. Лутц в ефірі MagentaTV, пише УНН.

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Лутц не виключає бойкоту чемпіонату світу.

"Звичайно, також існує ризик того, що країни скажуть: "Ми не можемо брати участь у турнірі за цих обставин". Я, звичайно, сподіваюся, що ні. Але в минулому вже були ознаки цього. Наприклад, у Латвії змагатися з російськими командами заборонено законом. Нам довелося б подумати, що це означатиме для такого турніру, як чемпіонат світу. Я дуже сподіваюся, що це не призведе до бойкоту, бо це нікому не вигідно, особливо спортсменам. Але, звичайно, це не можна повністю виключати", - вказав Лутц.

Лутц також залишив відкритим найгірший сценарій відмови від права господаря, хоча й лише як крайній захід.

"Я не хочу бути песимістом. Я також не хочу ставити під сумнів проведення чемпіонату світу. Але, звичайно, ми, як DEB (Федерація хокею Німеччини), також повинні розглянути варіант відмови від цього чемпіонату світу. Тому що ми не можемо брати на себе фінансовий ризик, з яким більше не можемо впоратися. Я вірю, що ми знайдемо рішення. Я дуже, дуже оптимістично налаштований щодо цього. Але, звичайно, це також те, чого від нас можна очікувати відповідально", - заявив очільник Федерації хокею Німеччини.

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