Німеччина допустила відмову від ЧС з хокею через участь росії

$45.350.1850.680.00
ukenru
09:25 • 8288 перегляди
російські удари посилюють потребу України в іноземній допомозі - Bloomberg
Ексклюзив
06:35 • 26282 перегляди
Довіра на $113 млн: що для української оборонки означає кредит для Fire Point під держгарантію ДаніїPhoto
05:50 • 22756 перегляди
росія втратила рекордні 2 500 військових за добу, по одному кожні 35 секунд – Генштаб
2 листопада, 05:21 • 21422 перегляди
Нічні атаки рф по регіонах України: куди бив ворог та наслідки ударівPhotoVideo
2 листопада, 03:17 • 25057 перегляди
російська ракета "Філін", яку почали застосовувати проти України, має суттєві обмеження: що відомо про її небезпеку
2 листопада, 02:16 • 22714 перегляди
росія втратила рекордні 54 400 військових за жовтень, але не досягла своїх цілей – Сибіга
2 листопада, 01:17 • 20752 перегляди
Чим Україна може замінити дефіцитні ракети до Patriot вже цієї зими: експерти назвали можливі варіанти
2 листопада, 00:14 • 18064 перегляди
Після фейкових тривог в Україні хтось зламав російський застосунок МНС та оголосив загрозу ядерного удару по рф – АТЕШPhoto
1 листопада, 23:37 • 15232 перегляди
У російській нижньогородській області обмежили продаж бензину до 40 літрів після удару по НПЗ
1 листопада, 22:38 • 14256 перегляди
Фінляндія домагатиметься заборони на в'їзд російських спортсменів до ЄС через війну проти України
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+9°
1.7м/с
82%
759мм
Популярнi новини
У росії силовики затримували людей у костюмах банана та динозавра під час святкування Гелловіну2 листопада, 02:05 • 15686 перегляди
Вчені відтворили обличчя людини, яка жила 315 тисяч років тому: як виглядав один із найдавніших Homo sapiensPhoto2 листопада, 03:05 • 17168 перегляди
Режисер культового фільму "Спека" Майкл Манн випадково підстрелив себе на стрільбищі в Лос-Анджелесі2 листопада, 04:05 • 15222 перегляди
Удар рф по гуртожитку з переселенцями на Вінничині забрав життя 2 людей, ще 6 поранені, серед них 4 дітей2 листопада, 04:17 • 17475 перегляди
Сьюкі Вотерхаус розкрила правду про таємне весілля з Робертом Паттінсоном2 листопада, 05:05 • 13146 перегляди
Публікації
Довіра на $113 млн: що для української оборонки означає кредит для Fire Point під держгарантію ДаніїPhoto
Ексклюзив
06:35 • 26279 перегляди
Як правильно обрізати смородину восени: п'ять кроків для здорового куща та доброго врожаю1 листопада, 13:07 • 48176 перегляди
Астрологічний прогноз на 2–8 листопада 2026 року: гучні заяви світових лідерів, дипломатичні можливості та напружені дні для України
Ексклюзив
1 листопада, 10:55 • 51975 перегляди
Сподіваємося пройти зиму без критичних ситуацій - у Мінінфраструктури розповіли, як підготували КиївщинуPhoto31 жовтня, 12:00 • 66118 перегляди
Топ-10 рослин, які захищають оселі від негативу та невдач31 жовтня, 09:59 • 65822 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Барт Де Вевер
Філіп I
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Іран
Польща
Реклама
УНН Lite
У Китаї не транслювали матч "Реала" після скандалу з Мбаппе08:42 • 5414 перегляди
Гайді Клум з'явилася на Гелловіні без чоловіка та пояснила його несподівану відсутність05:46 • 11582 перегляди
Сьюкі Вотерхаус розкрила правду про таємне весілля з Робертом Паттінсоном2 листопада, 05:05 • 13212 перегляди
Режисер культового фільму "Спека" Майкл Манн випадково підстрелив себе на стрільбищі в Лос-Анджелесі2 листопада, 04:05 • 15285 перегляди
Вчені відтворили обличчя людини, яка жила 315 тисяч років тому: як виглядав один із найдавніших Homo sapiensPhoto2 листопада, 03:05 • 17238 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Техніка
Шахед-136
Золото
The New York Times

Німеччина допустила відмову від ЧС з хокею через участь росії

Київ • УНН

 • 1360 перегляди

Федерація хокею Німеччини не виключає бойкоту ЧС після рішення CAS допустити росію. Також розглядають відмову від права господаря.

Німеччина допустила відмову від ЧС з хокею через участь росії

Німеччина не виключає бойкоту або ж відмови від права господаря чемпіонату світу з хокею країною після рішення Спортивного арбітражного суду (CAS), яке дозволило росії брати участь. Про це заявив очільник Федерації хокею Німеччини (DEB) Франк Х. Лутц в ефірі MagentaTV, пише УНН.

Деталі

Лутц не виключає бойкоту чемпіонату світу.

"Звичайно, також існує ризик того, що країни скажуть: "Ми не можемо брати участь у турнірі за цих обставин". Я, звичайно, сподіваюся, що ні. Але в минулому вже були ознаки цього. Наприклад, у Латвії змагатися з російськими командами заборонено законом. Нам довелося б подумати, що це означатиме для такого турніру, як чемпіонат світу. Я дуже сподіваюся, що це не призведе до бойкоту, бо це нікому не вигідно, особливо спортсменам. Але, звичайно, це не можна повністю виключати", - вказав Лутц.

Лутц також залишив відкритим найгірший сценарій відмови від права господаря, хоча й лише як крайній захід.

"Я не хочу бути песимістом. Я також не хочу ставити під сумнів проведення чемпіонату світу. Але, звичайно, ми, як DEB (Федерація хокею Німеччини), також повинні розглянути варіант відмови від цього чемпіонату світу. Тому що ми не можемо брати на себе фінансовий ризик, з яким більше не можемо впоратися. Я вірю, що ми знайдемо рішення. Я дуже, дуже оптимістично налаштований щодо цього. Але, звичайно, це також те, чого від нас можна очікувати відповідально", - заявив очільник Федерації хокею Німеччини.

"Це ганебне рішення": Сибіга відреагував на допуск рф до чемпіонату світу з хокею 2027 року01.11.26, 13:41 • 10689 переглядiв

Юлія Шрамко

СпортСвіт
Латвія
Німеччина