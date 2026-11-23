Марін Ле Пен відмовилася їхати до Києва на запрошення Зеленського
Київ • УНН
Кандидатка в президенти Франції Марін Ле Пен не поїде до України під час кампанії 2027 року. Вона послалася на підготовку до виборів.
Лідерка французької партії "Національне обʼєднання" та кандидатка в президенти Франції Марін Ле Пен відмовилася їхати в Україну на запрошення Президента Володимира Зеленського. Про це повідомляє Le Figaro, інформує УНН.
Деталі
За словами політикині, це рішення зумовлене підготовкою до президентських виборів 2027 року.
У 2017 році я здійснила багато поїздок за кордон, і це переконало мене, що під час цієї президентської кампанії 2027 року їх робити не варто
Контекст
Раніше кандидатка в президенти Франції від ультраправої партії Національне об’єднання Марін Ле Пен заявила, що в разі перемоги на виборах 2027 року має намір припинити фінансову допомогу Україні.
Згодом Президент Володимир Зеленський запросив Ле Пен приїхати та обговорити з ним особисто питання подальшої допомоги Франції Україні.
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