Лідерка французької партії "Національне обʼєднання" та кандидатка в президенти Франції Марін Ле Пен відмовилася їхати в Україну на запрошення Президента Володимира Зеленського. Про це повідомляє Le Figaro, інформує УНН.

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За словами політикині, це рішення зумовлене підготовкою до президентських виборів 2027 року.

У 2017 році я здійснила багато поїздок за кордон, і це переконало мене, що під час цієї президентської кампанії 2027 року їх робити не варто - сказала Ле Пен.

Контекст

Раніше кандидатка в президенти Франції від ультраправої партії Національне об’єднання Марін Ле Пен заявила, що в разі перемоги на виборах 2027 року має намір припинити фінансову допомогу Україні.

Згодом Президент Володимир Зеленський запросив Ле Пен приїхати та обговорити з ним особисто питання подальшої допомоги Франції Україні.

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