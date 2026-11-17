Кандидатка в президенти Франції від ультраправої партії Національне об’єднання Марін Ле Пен заявила, що в разі перемоги на виборах 2027 року має намір припинити фінансову допомогу Україні. Про це йдеться у її заяві, оприлюдненій після зустрічі з послом України у Франції Вадимом Омельченком, повідомляє УНН із посиланням на Le Monde.

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Водночас Ле Пен запевнила, що Франція виконає вже взяті Парижем зобов’язання та продовжить підтримку Києва в інших формах.

За словами Ле Пен, стан державних фінансів Франції більше не дозволяє країні надавати Україні фінансову допомогу в найближчі місяці - йдеться у статті.

У свою чергу Вадим Омельченко розповів, що обговорив з Ле Пен обговорив подальшу підтримку України, перспективи її вступу до ЄС і НАТО та участь Європи в мирних переговорах.

"Радий, що зустрівся з пані Марін Ле Пен в Українському культурно-інформаційному центрі у Франції. Я подякував їй за послідовну підтримку України в Європейському парламенті та Національній асамблеї, а також за солідарність її виборців", - написав дипломат у соцмережі X.

Нагадаємо

В оточенні президента Франції Емманюеля Макрона різко розкритикували політиків, які виступають за скорочення фінансової та військової підтримки України.

Підтримки України з боку США "більше немає", тож Європа має взяти на себе провідну роль - Макрон