Ле Пен підтвердила плани припинити фінансову допомогу Києву, коли стане президенткою Франції
Київ • УНН
Марін Ле Пен заявила, що після перемоги на виборах 2027 року припинить фінансову допомогу Україні. Водночас Париж виконає чинні зобов’язання.
Кандидатка в президенти Франції від ультраправої партії Національне об’єднання Марін Ле Пен заявила, що в разі перемоги на виборах 2027 року має намір припинити фінансову допомогу Україні. Про це йдеться у її заяві, оприлюдненій після зустрічі з послом України у Франції Вадимом Омельченком, повідомляє УНН із посиланням на Le Monde.
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Водночас Ле Пен запевнила, що Франція виконає вже взяті Парижем зобов’язання та продовжить підтримку Києва в інших формах.
За словами Ле Пен, стан державних фінансів Франції більше не дозволяє країні надавати Україні фінансову допомогу в найближчі місяці
У свою чергу Вадим Омельченко розповів, що обговорив з Ле Пен обговорив подальшу підтримку України, перспективи її вступу до ЄС і НАТО та участь Європи в мирних переговорах.
"Радий, що зустрівся з пані Марін Ле Пен в Українському культурно-інформаційному центрі у Франції. Я подякував їй за послідовну підтримку України в Європейському парламенті та Національній асамблеї, а також за солідарність її виборців", - написав дипломат у соцмережі X.
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В оточенні президента Франції Емманюеля Макрона різко розкритикували політиків, які виступають за скорочення фінансової та військової підтримки України.
Підтримки України з боку США "більше немає", тож Європа має взяти на себе провідну роль - Макрон12.11.26, 16:42 • 4752 перегляди