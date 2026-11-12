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Підтримки України з боку США "більше немає", тож Європа має взяти на себе провідну роль - Макрон

Київ • УНН

 • 1626 перегляди

Еммануель Макрон заявив, що США більше не підтримують Україну. Він закликав Європу самостійно визначати безпекову архітектуру та допомагати Києву.

Підтримки України з боку США "більше немає", тож Європа має взяти на себе провідну роль - Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що США більше не надають Україні підтримки, тому Європа має самостійно визначати майбутнє власної безпеки та продовжувати допомагати Києву. Про це повідомляє Irish Examiner, пише УНН.

Сьогодні важливо те, що ми робимо для України, і те, щоб ми й надалі чітко демонстрували їй свою підтримку

- сказав він.

За його словами, європейські країни повинні самостійно визначити власні принципи та архітектуру безпеки. Він додав, що "без європейців не буде підтримки України".

Макрон також згадав про Коаліцію охочих, зазначивши, що лідери, які зібралися в Ірландії, забезпечують "ймовірно, 80% або 90%" її внеску та всю підтримку України.

Підтримки з боку США більше немає. Тож певні посередницькі зусилля є, і це добре, але зрештою саме ми, європейці, визначатимемо та ухвалюватимемо рішення щодо нашої майбутньої безпеки. Я в цьому не сумніваюся

- наголосив він.

Франція провела випробування нової ядерної ракети M51.3 - за цим спостерігав Макрон06.10.26, 13:18 • 4986 переглядiв

Ольга Розгон

Війна в УкраїніПолітика
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