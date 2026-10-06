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Франція провела випробування нової ядерної ракети M51.3 - за цим спостерігав Макрон

Київ • УНН

 • 252 перегляди

Макрон відвідав перший запуск ракети M51.3 з атомного підводного човна біля Фіністера. Ракету випробували без ядерного заряду.

Франція провела випробування нової ядерної ракети M51.3 - за цим спостерігав Макрон
Джерело: bfmtv.com

Президент Франції Еммануель Макрон у вівторок, 6 жовтня, відвідав випробування нової французької ядерної ракети, запущеної неозброєною з підводного човна. Про це пише УНН з посиланням на Le Parisien.

Деталі

Еммануель Макрон був свідком "першого випробувального запуску" міжконтинентальної балістичної ракети, запущеної з атомного підводного човна з балістичними ракетами біля узбережжя Фіністера цього вівторка вранці, оголосили Єлисейський палац та Міністерство збройних сил країни.

Макрон спостерігав за запуском з фрегата ВМС Франції, повідомили в офісі президента AFP.

Ракета, третя версія стратегічної балістичної ракети класу "море-поверхня" M51 (M51.3), прийнятої на озброєння рік тому, "без ядерного корисного навантаження", впала "в Північну Атлантику за кілька сотень кілометрів від будь-якого узбережжя", йдеться у заяві Міністерства збройних сил Франції.

Франція прийняла на озброєння нову ракету ядерного стримування M51.3: що вона може29.10.25, 11:44 • 2799 переглядiв

Юлія Шрамко

Світ
Ядерна зброя
Єлисейський палац
Емманюель Макрон
Франція