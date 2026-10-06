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Франция провела испытание новой ядерной ракеты M51.3 - за этим наблюдал Макрон

Киев • УНН

 • 1528 просмотра

Макрон посетил первый запуск ракеты M51.3 с атомной подводной лодки у побережья Финистера. Ракету испытали без ядерного заряда.

Франция провела испытание новой ядерной ракеты M51.3 - за этим наблюдал Макрон
Источник: bfmtv.com

Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник, 6 октября, посетил испытания новой французской ядерной ракеты, запущенной без боеголовки с подводной лодки. Об этом пишет УНН со ссылкой на Le Parisien.

Подробности

Эммануэль Макрон стал свидетелем "первого испытательного запуска" межконтинентальной баллистической ракеты, запущенной с атомной подводной лодки с баллистическими ракетами у побережья Финистера утром во вторник, сообщили Елисейский дворец и Министерство вооружённых сил страны.

Макрон наблюдал за запуском с фрегата ВМС Франции, сообщили в офисе президента AFP.

Ракета, третья версия стратегической баллистической ракеты класса "море — поверхность" M51 (M51.3), принятая на вооружение год назад, "без ядерной боевой части", упала "в Северную Атлантику в нескольких сотнях километров от любого побережья", говорится в заявлении Министерства вооружённых сил Франции.

Франция приняла на вооружение новую ракету ядерного сдерживания M51.3: что она может29.10.25, 11:44 • 2801 просмотр

Юлия Шрамко

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