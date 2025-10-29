$42.080.01
Франция приняла на вооружение новую ракету ядерного сдерживания M51.3: что она может

Киев • УНН

 • 878 просмотра

Франция приняла на вооружение новую версию межконтинентальной баллистической ракеты M51.3, которую установят на атомных подводных лодках. Эта ракета обладает большей дальностью, точностью и бронепробиваемостью, завершая 12-летнюю программу модернизации.

Франция приняла на вооружение новую ракету ядерного сдерживания M51.3: что она может

Франция приняла на вооружение новую версию своей межконтинентальной баллистической ракеты M51.3. Она будет установлена на французских атомных подводных лодках с баллистическими ракетами (SNLE), пишет УНН со ссылкой на Actu.fr.

Детали

Министерство вооруженных сил и компания ArianeGroup объявили в пресс-релизе во вторник, 28 октября, что Франция ввела в эксплуатацию новую версию межконтинентальных баллистических ракет, размещенных на подводных лодках, которые являются средством ядерного сдерживания.

"Третья версия стратегической баллистической ракеты подводного базирования M51 (M51.3) поступила на вооружение, что стало важным шагом в модернизации океанического компонента французского ядерного сдерживания", - говорится в сообщении министерства.

Более мощная версия

В пятницу, 24 октября, министр вооруженных сил Франции Катрин Вотрен подписала указ о введении в эксплуатацию третьей версии стратегической баллистической ракеты подводного базирования М51 - М51.3.

Как объясняет министерство, стратегическая баллистическая ракета подводного базирования M51 - это ракета с разделяющейся ядерной боевой частью и межконтинентальной дальностью полета.

С 2010 года она находится на вооружении Французских стратегических океанических сил (FOST) и выпускается в трех модификациях: M51.1, M51.2 и M51.3.

M51.3 оснащена новыми ядерными боеголовками (TNO-2). Введение в эксплуатацию знаменует собой завершение почти 12-летней программы модернизации.

По данным вооруженных сил страны, она "обладает большей дальностью, точностью и бронепробиваемостью".

Она будет установлена на четырех французских подводных лодках с баллистическими ракетами (SNLE), по крайней мере одна из которых остается скрытой на дне океана, чтобы гарантировать Франции возможность нанесения ядерного удара даже после атаки. В частности, она будет размещена на борту SNLE "Le Triomphant" ВМС Франции, пишет издание.

О появлении M51.4

Эта новая ракета - результат работы, проведенной Французским агентством оборонных закупок (DGA) совместно с Объединенным комитетом начальников штабов, ВМС Франции, Комиссией по атомной и альтернативной энергетике (CEA) и ArianeGroup: "[...] M51.3 демонстрирует превосходство высоких технологий, разработанных французскими государственными и промышленными организациями в области ядерной обороны".

При этом Франция уже начала следующий этап модернизации - M51.4, контракт на который французское Агентство оборонных закупок (DGA) передало компании ArianeGroup в конце августа, отмечает издание.

По словам премьер-министра Франции Себастьяна Лекорню, бывшего министра вооруженных сил, в X в сентябре прошлого года, M51.4 даже уже находится на борту атомной подводной лодки с баллистическими ракетами (SNLE), "на этапе обучения".

Юлия Шрамко

