Франція прийняла на озброєння нову ракету ядерного стримування M51.3: що вона може

Франція прийняла на озброєння нову версію міжконтинентальної балістичної ракети M51.3, яку встановлять на атомних підводних човнах. Ця ракета має більшу дальність, точність і бронепробивність, завершуючи 12-річну програму модернізації.
Франція прийняла на озброєння нову версію своєї міжконтинентальної балістичної ракети M51.3. Вона буде встановлена на французьких атомних підводних човнів із балістичними ракетами (SNLE), пише УНН з посиланням на Actu.fr.
Деталі
Міністерство збройних сил та компанія ArianeGroup оголосили у пресрелізі у вівторок, 28 жовтня, що Франція ввела в експлуатацію нову версію міжконтинентальних балістичних ракет, розміщених на підводних човнах, які є засобом ядерного стримування.
"Третя версія стратегічної балістичної ракети підводного базування M51 (M51.3) надійшла на озброєння, що стало важливим кроком у модернізації океанічного компоненту французького ядерного стримування", - йдеться у повідомленні міністерства.
Більш потужна версія
У п'ятницю, 24 жовтня, міністр збройних сил Франції Катрін Вотрен підписала указ про введення в експлуатацію третьої версії стратегічної балістичної ракети підводного базування М51 - М51.3.
Як пояснює міністерство, стратегічна балістична ракета підводного базування M51 - це ракета з ядерною бойовою частиною, що розділяється, і міжконтинентальною дальністю польоту.
З 2010 року вона знаходиться на озброєнні Французьких стратегічних океанічних сил (FOST) і випускається у трьох модифікаціях: M51.1, M51.2 та M51.3.
M51.3 оснащена новими ядерними боєголовками (TNO-2). Введення в експлуатацію знаменує собою завершення майже 12-річної програми модернізації.
За даними збройних сил країни, вона "має більшу дальність, точність і бронепробивність".
Вона буде встановлена на чотирьох французьких підводних човнах з балістичними ракетами (SNLE), принаймні одна з яких залишається прихованою на дні океану, щоб гарантувати Франції можливість завдання ядерного удару навіть після атаки. Зокрема, її буде розміщено на борту SNLE "Le Triomphant" ВМС Франції, пише видання.
Щодо появи M51.4
Ця нова ракета - результат роботи, проведеної Французьким агентством оборонних закупівель (DGA) спільно з Об'єднаним комітетом начальників штабів, ВМС Франції, Комісією з атомної та альтернативної енергетики (CEA) та ArianeGroup: "[…] M51.3 демонструє перевагу високих технологій, розроблених французькими державними та промисловими організаціями в галузі ядерної оборони".
При цьому Франція вже розпочала наступний етап модернізації - M51.4, контракт на який французьке Агентство оборонних закупівель (DGA) передало компанії ArianeGroup наприкінці серпня, зазначає видання.
За словами прем'єр-міністра Франції Себастьяна Лекорню, колишнього міністра збройних сил, у X у вересні минулого року, M51.4 навіть вже знаходиться на борту атомного підводного човна з балістичними ракетами (SNLE), "на етапі навчання".
