Себастьєн Лекорню

У Парижі зібралися на зустріч для обговорення підтримки України: Франція зробила перші заяви

У Парижі відкрився форум з питань оборони за участю 30 начальників армій для обговорення підтримки України. Франція виступає проти демілітаризації української армії та наголошує на необхідності планування потенційного перемир'я.