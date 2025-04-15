Себастьєн Лекорню

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 23702 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 148560 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 132255 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 134591 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 131337 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 132143 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 195042 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77287 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164405 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

В Туреччині відбудеться технічна зустріч за участю України та партнерів для створення морського компонента «коаліції охочих». рф у зустрічі не бере участі.

Політика • 14 квітня, 08:15 • 77042 перегляди

Європа представить Трампу план щодо України протягом кількох тижнів - ЗМІ

Велика Британія та Франція представлять Трампу план сил для України, сподіваючись переконати США надати гарантії безпеки Києву. Військові керівники опрацьовують деталі європейської коаліції.

Війна • 11 квітня, 20:13 • 6722 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Велика Британія виділить Україні 450 мільйонів фунтів стерлінгів на військову допомогу. Пакет включає безпілотники, радіолокаційні системи та збільшення фінансування на ремонт.

Війна • 11 квітня, 11:26 • 100588 перегляди

Британія та Франція прискорять військове планування "коаліції охочих" впродовж двох тижнів

Велика Британія та Франція планують посилити військову підтримку України. Зокрема, розглядаються гарантії безпеки та відновлення Збройних Сил України.

Війна • 10 квітня, 23:43 • 28500 перегляди

У Брюсселі Умєров обговорить посилення ППО України: міністр очікує на політичне рішення

Міністр оборони України повідомив, що ключовим питанням зустрічі в Брюсселі буде посилення ППО України. Він очікує політичного рішення для постачання систем Patriot.

Політика • 10 квітня, 15:22 • 11085 перегляди

У Брюсселі збирається "коаліція охочих": засідання зосередиться на підтримці довгострокової оборони та безпеки України

У Брюсселі відбудеться зустріч близько 30 країн для планування "коаліції охочих", щоб підтримати оборону України. Міністри оборони Британії та Франції очолять засідання.

Війна • 10 квітня, 12:59 • 14589 перегляди

"Коаліцію охочих" збирають у штаб-квартирі НАТО 10 квітня, "Рамштайн" - 11 квітня

Міністри оборони Британії та Франції зустрінуться в штаб-квартирі НАТО 10 квітня. Британія та Німеччина скликають Рамштайн там же 11 квітня.

Війна • 2 квітня, 11:50 • 21027 перегляди

Умєров у Парижі обговорив з французьким колегою оборонні потреби України

Рустем Умєров зустрівся з Себастьяном Лекорню у Франції для обговорення посилення української армії. Йшлося про ППО, ракети, боєприпаси, авіацію, бронетехніку та спільне виробництво зброї.

Війна • 26 березня, 16:36 • 54813 перегляди

Близько 15 країн "зацікавлені" в участі у справі надання гарантій безпеки Україні - французький міністр

Близько 15 країн зацікавлені у наданні гарантій безпеки Україні. Міністри оборони обговорили варіанти нової архітектури безпеки для України без участі США.

Війна • 13 березня, 08:56 • 16450 перегляди

Британія та Франція прагнуть зміцнити позицію України на переговорах - Bloomberg

Британія та Франція розробляють план гарантування безпеки України. Він передбачає розміщення військ та створення коаліції держав для захисту від агресії рф.

Політика • 13 березня, 05:27 • 17201 перегляди

Трамп не тисне на Україну щодо "демілітаризації", якої прагне рф - Reuters

За даними Reuters, демілітаризація - серед небагатьох вимог росії, щодо якої Трамп не чинив тиск на Україну. Європа підтримує такий стан речей.

Війна • 12 березня, 09:03 • 23840 перегляди

У Парижі зібралися на зустріч для обговорення підтримки України: Франція зробила перші заяви

У Парижі відкрився форум з питань оборони за участю 30 начальників армій для обговорення підтримки України. Франція виступає проти демілітаризації української армії та наголошує на необхідності планування потенційного перемир'я.

Війна • 11 березня, 11:17 • 126209 перегляди

Франція виділить Україні 195 млн євро з відсотків заморожених активів рф

Франція надасть Україні військову допомогу на 195 млн євро з відсотків заморожених російських активів. Кошти підуть на артилерійські снаряди, авіабомби AASM, легкі танки AMX-10RC та бронетранспортери VAB.

Війна • 9 березня, 00:25 • 23238 перегляди

Британія продовжить передавати розвіддані Україні попри рішення США - Guardian

Велика Британія не припинить надавати розвідувальні дані Україні після призупинення обміну з боку США. Дані включатимуть супутникову розвідку та аналітику для можливості завдання ударів.

Війна • 7 березня, 07:28 • 23018 перегляди

Франція готова замінити США у наданні розвіддaних Україні

Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню заявив про готовність надавати Україні розвідувальні дані. Ця заява прозвучала після того, як США призупинили обмін розвідданими з Києвом.

Війна • 6 березня, 07:59 • 20184 перегляди

Російський Су-35 "полював" на французький безпілотник над Середземномор'ям - міністр оборони Франції

Французький безпілотник Reaper став ціллю агресивних маневрів російського винищувача Су-35 у міжнародному повітряному просторі. Міністр оборони Франції заявив про три небезпечні прольоти винищувача поруч з дроном.

Війна • 5 березня, 01:56 • 20726 перегляди

Франція звинуватила росію у провокації в повітряному просторі

Французький безпілотник Reaper зазнав трьох небезпечних зближень з російським винищувачем Су-35 у міжнародному повітряному просторі. Міністр оборони Франції назвав дії рф умисними та непрофесійними.

Новини Світу • 4 березня, 19:44 • 19880 перегляди