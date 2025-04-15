Себастьєн Лекорню

В Туреччині відбудеться технічна зустріч за участю України та партнерів для створення морського компонента «коаліції охочих». рф у зустрічі не бере участі.
Велика Британія та Франція представлять Трампу план сил для України, сподіваючись переконати США надати гарантії безпеки Києву. Військові керівники опрацьовують деталі європейської коаліції.
Велика Британія виділить Україні 450 мільйонів фунтів стерлінгів на військову допомогу. Пакет включає безпілотники, радіолокаційні системи та збільшення фінансування на ремонт.
Велика Британія та Франція планують посилити військову підтримку України. Зокрема, розглядаються гарантії безпеки та відновлення Збройних Сил України.
Міністр оборони України повідомив, що ключовим питанням зустрічі в Брюсселі буде посилення ППО України. Він очікує політичного рішення для постачання систем Patriot.
У Брюсселі відбудеться зустріч близько 30 країн для планування "коаліції охочих", щоб підтримати оборону України. Міністри оборони Британії та Франції очолять засідання.
Міністри оборони Британії та Франції зустрінуться в штаб-квартирі НАТО 10 квітня. Британія та Німеччина скликають Рамштайн там же 11 квітня.
Рустем Умєров зустрівся з Себастьяном Лекорню у Франції для обговорення посилення української армії. Йшлося про ППО, ракети, боєприпаси, авіацію, бронетехніку та спільне виробництво зброї.
Близько 15 країн зацікавлені у наданні гарантій безпеки Україні. Міністри оборони обговорили варіанти нової архітектури безпеки для України без участі США.
Британія та Франція розробляють план гарантування безпеки України. Він передбачає розміщення військ та створення коаліції держав для захисту від агресії рф.
За даними Reuters, демілітаризація - серед небагатьох вимог росії, щодо якої Трамп не чинив тиск на Україну. Європа підтримує такий стан речей.
У Парижі відкрився форум з питань оборони за участю 30 начальників армій для обговорення підтримки України. Франція виступає проти демілітаризації української армії та наголошує на необхідності планування потенційного перемир'я.
Франція надасть Україні військову допомогу на 195 млн євро з відсотків заморожених російських активів. Кошти підуть на артилерійські снаряди, авіабомби AASM, легкі танки AMX-10RC та бронетранспортери VAB.
Велика Британія не припинить надавати розвідувальні дані Україні після призупинення обміну з боку США. Дані включатимуть супутникову розвідку та аналітику для можливості завдання ударів.
Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню заявив про готовність надавати Україні розвідувальні дані. Ця заява прозвучала після того, як США призупинили обмін розвідданими з Києвом.
Французький безпілотник Reaper став ціллю агресивних маневрів російського винищувача Су-35 у міжнародному повітряному просторі. Міністр оборони Франції заявив про три небезпечні прольоти винищувача поруч з дроном.
Французький безпілотник Reaper зазнав трьох небезпечних зближень з російським винищувачем Су-35 у міжнародному повітряному просторі. Міністр оборони Франції назвав дії рф умисними та непрофесійними.