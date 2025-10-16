Прем'єр-міністр Франції Лекорню пережив перший вотум недовіри уряду

$41.760.01
48.530.29
ukenru
Ексклюзив
09:20 • 8378 перегляди
У ДТЕК пояснили, для чого потрібні графіки відключення у разі їх введення
07:59 • 18317 перегляди
Над Україною знешкодили 283 з 320 ворожих дронів і п'ять з 37 ракет, ще 18 втрачені, більшість запущених рф ракет - балістика
Ексклюзив
07:53 • 30746 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
06:35 • 5778 перегляди
Трамп ініціює створення фонду підтримки України: звідки планують взяти кошти - The Telegraph
05:41 • 29490 перегляди
17 країн НАТО приєдналися до PURL для поставок американської зброї Україні - Рютте
15 жовтня, 22:25 • 25501 перегляди
"Ключова зустріч дня": Єрмак обговорив з держсекретарем Рубіо підготовку переговорів президентів України та СШАVideo
15 жовтня, 20:42 • 22934 перегляди
"Припини вбивати українців і припини вбивати росіян": Трамп виступив із закликом до путіна
Ексклюзив
15 жовтня, 18:12 • 33927 перегляди
На Київщині Lexus збив лося: водій загинув, пасажир у тяжкому станіVideo
15 жовтня, 10:41 • 54038 перегляди
Комітет Ради підтримав законопроєкт про "податок на OLX"
Ексклюзив
15 жовтня, 10:14 • 52581 перегляди
Другий місяць без рішення: розгляд скарги на закриття справи проти головного юриста НБУ Зими знову зірвався
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+11°
3.9м/с
59%
755мм
Популярнi новини
Андрій Шевченко очолив комітет ФІФА16 жовтня, 01:02 • 28341 перегляди
По всій Україні оголошено повітряну тривогу через зліт МіГів: у кількох облцентрах пролунали вибухи16 жовтня, 02:44 • 30835 перегляди
Нова програма України з МВФ: у фонді підтвердили візит Георгієвої до України16 жовтня, 03:03 • 29500 перегляди
Атака рф зупинила роботу газовидобувних об'єктів на Полтавщині - ДТЕК06:15 • 29962 перегляди
НАБУ системно хворіє: корупція та рейдерство детективів ставлять під сумнів доцільність його існування07:09 • 26269 перегляди
Публікації
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
Ексклюзив
07:53 • 30746 перегляди
Victoria's Secret 2025: якими були найяскравіші моменти легендарного показу модPhoto07:27 • 11939 перегляди
НАБУ системно хворіє: корупція та рейдерство детективів ставлять під сумнів доцільність його існування07:09 • 26422 перегляди
Тихе полювання: які гриби збирати в жовтні та як не переплутати їх з отруйними "двійниками"Photo15 жовтня, 11:45 • 54507 перегляди
Польща ліквідує Центральне антикорупційне бюро: чому це тривожний сигнал для НАБУ15 жовтня, 08:15 • 68850 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Нарендра Моді
Себастьян Лекорню
Актуальні місця
Україна
Сумська область
Чернігівська область
Сполучені Штати Америки
Полтавська область
Реклама
УНН Lite
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фотоPhoto15 жовтня, 15:48 • 25406 перегляди
Бренд Skims Кім Кардаш'ян презентував трусики з накладним лобковим волоссямPhoto15 жовтня, 00:05 • 74613 перегляди
Емма Вотсон відпочиває в Пізі з невідомим чоловіком після спростування заручинPhoto14 жовтня, 13:19 • 52871 перегляди
Щур зупинив матч Уельс-Бельгія: Куртуа та Де Брюйне були в епіцентрі сюрреалістичного дійстваPhoto14 жовтня, 13:05 • 55208 перегляди
Тейлор Свіфт анонсує документальний серіал про свій останній турPhoto13 жовтня, 15:39 • 60556 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Фільм
Золото
Х-47М2 «Кинджал»
Шахед-136

Прем'єр-міністр Франції Лекорню пережив перший вотум недовіри уряду

Київ • УНН

 • 782 перегляди

Прем'єр-міністр Франції Себастьян Лекорню успішно пройшов крізь перший вотум недовіри своєму нещодавно сформованому уряду. Проти несхвалення політичної лінії проголосував 271 член парламенту Франції.

Прем'єр-міністр Франції Лекорню пережив перший вотум недовіри уряду

Раніше новосформований уряд прем'єр-міністр Франції зіткнувся з поданнями про відкликання. Вотум недовіри з'явився на тлі оголошених раніше Себастьяном Лекорню планів призупинити дію спірного пенсійного закону президента Макрона. Передає УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

Прем'єр-міністр Франції Себастьян Лекорню успішно пройшов крізь перший вотум недовіри своєму нещодавно сформованому уряду. Проти несхвалення політичної лінії нового прем'єра проголосував 271 член парламенту Франції. Це дозволило Лекорню залишитися прем'єр-міністром країни.

Контекст

Пропозиція по несхваленню дій Лекорню і його уряду була запропонована ультралівою партією "Незламна Франція". Для прийняття пропозиції лівих популістів потрібно було б 289 голосів.

Друга пропозиція подана ультраправою партією "Національне об'єднання" Марін Ле Пен.  Bloomberg пише, що і вона, після голосування пізніше, у четвер, ймовірно, також буде провалена.

Доповнення

Вотум недовіри мав низькі шани на успіх при умові, якщо його не підтримають депутати-соціалісти. До цього, прем'єр Лекорню звернувся до французьких соціалістів і пообіцяв призупинити суперечливу пенсійну реформу. Таким чином, якщо новий уряд Лекорню переживе друге голосування, тоді можуть відбутися дебати щодо нового проекту бюджету Франції.

Нагадаємо

Президент Франції Еммануель Макрон заявив про готовність розпустити парламент, якщо депутати проголосують за вотум недовіри уряду прем'єр-міністра Себастьяна Лекорню.

Прем'єр-міністр Франції Себастьян Лекорню пообіцяв призупинити знакову пенсійну реформу до виборів 2027 року. 

Ігор Тележніков

ПолітикаНовини Світу
Марін Ле Пен
Себастьян Лекорню
Bloomberg
Емманюель Макрон
Франція