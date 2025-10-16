Прем'єр-міністр Франції Лекорню пережив перший вотум недовіри уряду
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Франції Себастьян Лекорню успішно пройшов крізь перший вотум недовіри своєму нещодавно сформованому уряду. Проти несхвалення політичної лінії проголосував 271 член парламенту Франції.
Раніше новосформований уряд прем'єр-міністр Франції зіткнувся з поданнями про відкликання. Вотум недовіри з'явився на тлі оголошених раніше Себастьяном Лекорню планів призупинити дію спірного пенсійного закону президента Макрона. Передає УНН із посиланням на Bloomberg.
Деталі
Контекст
Пропозиція по несхваленню дій Лекорню і його уряду була запропонована ультралівою партією "Незламна Франція". Для прийняття пропозиції лівих популістів потрібно було б 289 голосів.
Друга пропозиція подана ультраправою партією "Національне об'єднання" Марін Ле Пен. Bloomberg пише, що і вона, після голосування пізніше, у четвер, ймовірно, також буде провалена.
Доповнення
Вотум недовіри мав низькі шани на успіх при умові, якщо його не підтримають депутати-соціалісти. До цього, прем'єр Лекорню звернувся до французьких соціалістів і пообіцяв призупинити суперечливу пенсійну реформу. Таким чином, якщо новий уряд Лекорню переживе друге голосування, тоді можуть відбутися дебати щодо нового проекту бюджету Франції.
Нагадаємо
Президент Франції Еммануель Макрон заявив про готовність розпустити парламент, якщо депутати проголосують за вотум недовіри уряду прем'єр-міністра Себастьяна Лекорню.
Прем'єр-міністр Франції Себастьян Лекорню пообіцяв призупинити знакову пенсійну реформу до виборів 2027 року.