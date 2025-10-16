Премьер-министр Франции Лекорню пережил первый вотум недоверия правительству
Киев • УНН
Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню успешно прошел через первый вотум недоверия своему недавно сформированному правительству. Против неодобрения политической линии проголосовал 271 член парламента Франции.
Ранее новосформированное правительство премьер-министра Франции столкнулось с представлениями об отзыве. Вотум недоверия появился на фоне объявленных ранее Себастьяном Лекорню планов приостановить действие спорного пенсионного закона президента Макрона. Передает УНН со ссылкой на Bloomberg.
Детали
Контекст
Предложение по неодобрению действий Лекорню и его правительства было предложено ультралевой партией "Непокоренная Франция". Для принятия предложения левых популистов потребовалось бы 289 голосов.
Второе предложение подано ультраправой партией "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Bloomberg пишет, что и оно, после голосования позже, в четверг, вероятно, также будет провалено.
Дополнение
Вотум недоверия имел низкие шансы на успех при условии, если его не поддержат депутаты-социалисты. До этого, премьер Лекорню обратился к французским социалистам и пообещал приостановить спорную пенсионную реформу. Таким образом, если новое правительство Лекорню переживет второе голосование, тогда могут состояться дебаты относительно нового проекта бюджета Франции.
Напомним
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности распустить парламент, если депутаты проголосуют за вотум недоверия правительству премьер-министра Себастьяна Лекорню.
Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню пообещал приостановить знаковую пенсионную реформу до выборов 2027 года.