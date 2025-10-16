Премьер-министр Франции Лекорню пережил первый вотум недоверия правительству

$41.760.01
48.530.29
ukenru
Эксклюзив
09:20 • 7034 просмотра
В ДТЭК объяснили, для чего нужны графики отключения в случае их введения
07:59 • 16784 просмотра
Над Украиной обезврежено 283 из 320 вражеских дронов и пять из 37 ракет, еще 18 потеряны, большинство запущенных рф ракет - баллистика
Эксклюзив
07:53 • 28558 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
06:35 • 3518 просмотра
Трамп инициирует создание фонда поддержки Украины: откуда планируют взять средства - The Telegraph
05:41 • 28501 просмотра
17 стран НАТО присоединились к PURL для поставок американского оружия Украине - Рютте
15 октября, 22:25 • 25133 просмотра
"Ключевая встреча дня": Ермак обсудил с госсекретарем Рубио подготовку переговоров президентов Украины и СШАVideo
15 октября, 20:42 • 22668 просмотра
"Прекрати убивать украинцев и прекрати убивать россиян": Трамп выступил с призывом к Путину
Эксклюзив
15 октября, 18:12 • 33842 просмотра
На Киевщине Lexus сбил лося: водитель погиб, пассажир в тяжелом состоянииVideo
15 октября, 10:41 • 53951 просмотра
Комитет поддержал законопроект о "налоге на OLX"
Эксклюзив
15 октября, 10:14 • 52550 просмотра
Второй месяц без решения: рассмотрение жалобы на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы снова сорвалось
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+11°
3.9м/с
59%
755мм
Популярные новости
Андрей Шевченко возглавил комитет ФИФА16 октября, 01:02 • 27336 просмотра
По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета МиГов: в нескольких облцентрах прогремели взрывы16 октября, 02:44 • 29764 просмотра
Новая программа Украины с МВФ: в фонде подтвердили визит Георгиевой в Украину16 октября, 03:03 • 28480 просмотра
Атака рф остановила работу газодобывающих объектов на Полтавщине - ДТЭК06:15 • 28901 просмотра
НАБУ системно болеет: коррупция и рейдерство детективов ставят под сомнение целесообразность его существования07:09 • 24359 просмотра
публикации
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
Эксклюзив
07:53 • 28605 просмотра
Victoria's Secret 2025: какими были самые яркие моменты легендарного показа модPhoto07:27 • 10930 просмотра
НАБУ системно болеет: коррупция и рейдерство детективов ставят под сомнение целесообразность его существования07:09 • 24545 просмотра
Тихая охота: какие грибы собирать в октябре и как не перепутать их с ядовитыми "двойниками"Photo15 октября, 11:45 • 53577 просмотра
Польша ликвидирует Центральное антикоррупционное бюро: почему это тревожный сигнал для НАБУ15 октября, 08:15 • 67915 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Блогеры
Денис Шмыгаль
Нарендра Моди
Актуальные места
Украина
Сумская область
Черниговская область
Соединённые Штаты
Полтавская область
Реклама
УНН Lite
Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильямс поразили страстным поцелуем на премьере фильма: фотоPhoto15 октября, 15:48 • 24906 просмотра
Бренд Skims Ким Кардашьян представил трусики с накладными лобковыми волосамиPhoto15 октября, 00:05 • 74129 просмотра
Эмма Уотсон отдыхает в Пизе с неизвестным мужчиной после опровержения помолвкиPhoto14 октября, 13:19 • 52409 просмотра
Крыса остановила матч Уэльс-Бельгия: Куртуа и Де Брюйне были в эпицентре сюрреалистического действаPhoto14 октября, 13:05 • 54765 просмотра
Тейлор Свифт анонсирует документальный сериал о своем последнем туреPhoto13 октября, 15:39 • 60131 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Фильм
Золото
Х-47М2 "Кинжал"
Шахед-136

Премьер-министр Франции Лекорню пережил первый вотум недоверия правительству

Киев • УНН

 • 582 просмотра

Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню успешно прошел через первый вотум недоверия своему недавно сформированному правительству. Против неодобрения политической линии проголосовал 271 член парламента Франции.

Премьер-министр Франции Лекорню пережил первый вотум недоверия правительству

Ранее новосформированное правительство премьер-министра Франции столкнулось с представлениями об отзыве. Вотум недоверия появился на фоне объявленных ранее Себастьяном Лекорню планов приостановить действие спорного пенсионного закона президента Макрона. Передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню успешно прошел через первый вотум недоверия своему недавно сформированному правительству. Против неодобрения политической линии нового премьера проголосовал 271 член парламента Франции. Это позволило Лекорню остаться премьер-министром страны.

Контекст

Предложение по неодобрению действий Лекорню и его правительства было предложено ультралевой партией "Непокоренная Франция". Для принятия предложения левых популистов потребовалось бы 289 голосов.

Второе предложение подано ультраправой партией "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Bloomberg пишет, что и оно, после голосования позже, в четверг, вероятно, также будет провалено.

Дополнение

Вотум недоверия имел низкие шансы на успех при условии, если его не поддержат депутаты-социалисты. До этого, премьер Лекорню обратился к французским социалистам и пообещал приостановить спорную пенсионную реформу. Таким образом, если новое правительство Лекорню переживет второе голосование, тогда могут состояться дебаты относительно нового проекта бюджета Франции.

Напомним

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности распустить парламент, если депутаты проголосуют за вотум недоверия правительству премьер-министра Себастьяна Лекорню.

Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню пообещал приостановить знаковую пенсионную реформу до выборов 2027 года.

Игорь Тележников

ПолитикаНовости Мира
Марин Ле Пен
Себастьен Лекорню
Bloomberg L.P.
Эмманюэль Макрон
Франция