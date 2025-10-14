Макрон готовий розпустити парламент Франції у разі вотуму недовіри уряду Лекорню
Київ • УНН
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що готовий розпустити парламент, якщо депутати проголосують за вотум недовіри уряду прем'єр-міністра Себастьяна Лекорню. За його словами, будь-яке засудження уряду слід розцінювати як сигнал для розпуску парламенту, пише УНН із посиланням на RFI.
Деталі
За словами офіційного представника уряду Мод Брежеон, Емманюель Макрон попередив у Раді міністрів, що вотуми недовіри, подані уряду Лекорню, є "вотумами про розпуск і мають розглядатися як такі".
Французький лідер, як вказано, попередив уряд, що виключає призначення нового прем'єр-міністра у разі відсторонення Лекорню і що "потім оголосить про розпуск уряду".
Раніше УНН писав, що прем'єр-міністр Франції Лекорню заявив, що погодився повернутися до уряду за умови "карт-бланшу" на просування своїх вимог. Він обіцяє піти з посади, якщо необхідні умови для роботи не будуть сформовані.