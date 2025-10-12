$41.510.00
11 жовтня, 16:00 • 52297 перегляди
Добірка фільмів для довгих жовтневих вечорів: від романтики до драмиVideo
11 жовтня, 14:06 • 78544 перегляди
На кордонах з ЄС запроваджується система перевірки EES: що потрібно знати українцям
11 жовтня, 13:21 • 42587 перегляди
Є хороші варіанти, сильні ідеї: Зеленський обговорив з Трампом посилення української ППО
11 жовтня, 12:56 • 47308 перегляди
Загибель блогера Ганіча у Києві: що відомо про нього, та кому він написав перед смертю
11 жовтня, 12:10 • 36480 перегляди
Дрони СБУ уразили НПЗ “Башнафта”, який за 1400 кілометрів від України - джерело
11 жовтня, 08:54 • 29180 перегляди
У Києві в авто знайшли відомого блогера з простреленою головою: поліція розпочала кримінальне провадження
10 жовтня, 19:08 • 36953 перегляди
Зеленський незадоволений захистом київських ТЕЦ
10 жовтня, 17:04 • 43909 перегляди
Свириденко внесла до Ради подання щодо призначення міністром культури Тетяни Бережної
10 жовтня, 15:17 • 73025 перегляди
В Україні зростає попит на зарядні станції: як змінювались ціни з початку війни, та чи спостерігається підвищення вартостіPhoto
10 жовтня, 14:10 • 35753 перегляди
Українська делегація готується до візиту в США: Зеленський розкрив деталі
Лекорню заявив, що погодився повернутися до уряду Франції за умови, що буде "робити все по-своєму"

Київ • УНН

 • 362 перегляди

Прем'єр-міністр Франції Лекорню заявив, що погодився повернутися до уряду за умови "карт-бланшу" на просування своїх вимог. Він обіцяє піти з посади, якщо необхідні умови для роботи не будуть сформовані.

Лекорню заявив, що погодився повернутися до уряду Франції за умови, що буде "робити все по-своєму"

Якщо для роботи не буде сформовано необхідних умов, французький політик, який обіймає, з "перемінним успіхом" посаду gрем'єр-міністра Франції з 9 вересня 2025 року, обіцяє піти з посади.

Передає УНН із посиланням на La Tribune та RTL. 

Деталі

Як і під час своєї першої спроби, Себастьян Лекорню хоче отрмати "карт-бланш" на просування своїх вимог та цілей. Серед них - компактного уряд (від 20 до 25 членів) і більш практичні відносини у стосунках з політичними партіями Франції. Лекорню наголосив, що він зрештою погодився повернутися до Матіньйона, після телефонної розмови з президентом Фанції Емманюелем Макроном. Але відтепер, за словами Лекорню, він має намір  "робити все по-своєму".

Я пішов у відставку минулого понеділка, бо умови більше не виконувалися. Якщо умови знову не виконуються, я піду. Я не робитиму що завгодно

– пообіцяв прем'єр-міністр Франції.

@Не можна продовжувати як раніше; потрібен більш вільний уряд, в тому числі у відносинах з політичними партіями", - зазначив Себастьян Лекорню щодо свого міністерського складу, який буде оголошено в понеділок або вівторок. Він обіцяє, що склади будуть несподіваними, пише La Tribune.

Нагадаємо 

Президент Франції Емманюель Макрон пізно ввечері у п'ятницю повторно призначив Себастьяна Лекорню прем'єр-міністром країни.

Вдруге призначений прем'єр-міністром Франції Себастьян Лекорню оголосив своєю основною метою ухвалення бюджету країни на 2026 рік.

Бюро Національної асамблеї Франції відхилило ініціативу щодо імпічменту президента Емманюеля Макрона.

Ігор Тележніков

Себастьян Лекорню
Емманюель Макрон
Франція