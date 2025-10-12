Лекорню заявив, що погодився повернутися до уряду Франції за умови, що буде "робити все по-своєму"
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Франції Лекорню заявив, що погодився повернутися до уряду за умови "карт-бланшу" на просування своїх вимог. Він обіцяє піти з посади, якщо необхідні умови для роботи не будуть сформовані.
Якщо для роботи не буде сформовано необхідних умов, французький політик, який обіймає, з "перемінним успіхом" посаду gрем'єр-міністра Франції з 9 вересня 2025 року, обіцяє піти з посади.
Передає УНН із посиланням на La Tribune та RTL.
Деталі
Як і під час своєї першої спроби, Себастьян Лекорню хоче отрмати "карт-бланш" на просування своїх вимог та цілей. Серед них - компактного уряд (від 20 до 25 членів) і більш практичні відносини у стосунках з політичними партіями Франції. Лекорню наголосив, що він зрештою погодився повернутися до Матіньйона, після телефонної розмови з президентом Фанції Емманюелем Макроном. Але відтепер, за словами Лекорню, він має намір "робити все по-своєму".
Я пішов у відставку минулого понеділка, бо умови більше не виконувалися. Якщо умови знову не виконуються, я піду. Я не робитиму що завгодно
@Не можна продовжувати як раніше; потрібен більш вільний уряд, в тому числі у відносинах з політичними партіями", - зазначив Себастьян Лекорню щодо свого міністерського складу, який буде оголошено в понеділок або вівторок. Він обіцяє, що склади будуть несподіваними, пише La Tribune.
Нагадаємо
Президент Франції Емманюель Макрон пізно ввечері у п'ятницю повторно призначив Себастьяна Лекорню прем'єр-міністром країни.
Вдруге призначений прем'єр-міністром Франції Себастьян Лекорню оголосив своєю основною метою ухвалення бюджету країни на 2026 рік.
Бюро Національної асамблеї Франції відхилило ініціативу щодо імпічменту президента Емманюеля Макрона.