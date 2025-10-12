Лекорню назвав головний пріоритет на посаді премʼєра Франції
Київ • УНН
Вдруге призначений прем'єр-міністром Франції Себастьян Лекорню оголосив своєю основною метою ухвалення бюджету країни на 2026 рік. Він наголосив, що не тримається за посаду та прагне вивести країну зі складної ситуації.
Вдруге призначений прем'єр-міністром Франції Себастьян Лекорню окреслив свої цілі на посаді. Про це повідомляє УНН із посиланням на Le Monde.
Деталі
За словами політика, основна його мета - ухвалення бюджету країни на 2026 рік.
У мене немає інших амбіцій, окрім як вивести нас із цієї ситуації, яка об'єктивно дуже складна для всіх. Головне – це те, як ми гарантуємо, щоб 31 грудня був бюджет соціального забезпечення та бюджет держави, і щоб ми впоралися з деякими надзвичайними ситуаціями
Він додав, що "не тримається за посаду" та "сподівається, що не стане проблемою".
Нагадаємо
10 жовтня президент Франції Емманюель Макрон повторно призначив Себастьяна Лекорню прем'єр-міністром країни. Це відбулося після консультацій з представниками основних політичних сил, за винятком ліворадикальної та ультраправої партій.
Забаганки про скорочення української армії - абсолютно "червона лінія" для Франції - Лекорню09.07.25, 17:16 • 3133 перегляди