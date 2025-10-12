$41.510.00
11 жовтня
Добірка фільмів для довгих жовтневих вечорів: від романтики до драмиVideo
11 жовтня, 14:06 • 40293 перегляди
На кордонах з ЄС запроваджується система перевірки EES: що потрібно знати українцям
11 жовтня, 13:21 • 24928 перегляди
Є хороші варіанти, сильні ідеї: Зеленський обговорив з Трампом посилення української ППО
11 жовтня, 12:56 • 30322 перегляди
Загибель блогера Ганіча у Києві: що відомо про нього, та кому він написав перед смертю
11 жовтня, 12:10 • 22535 перегляди
Дрони СБУ уразили НПЗ “Башнафта”, який за 1400 кілометрів від України - джерело
11 жовтня, 08:54 • 25604 перегляди
У Києві в авто знайшли відомого блогера з простреленою головою: поліція розпочала кримінальне провадження
10 жовтня, 19:08 • 33704 перегляди
Зеленський незадоволений захистом київських ТЕЦ
10 жовтня, 17:04 • 42962 перегляди
Свириденко внесла до Ради подання щодо призначення міністром культури Тетяни Бережної
10 жовтня, 15:17 • 63330 перегляди
В Україні зростає попит на зарядні станції: як змінювались ціни з початку війни, та чи спостерігається підвищення вартостіPhoto
10 жовтня, 14:10 • 35235 перегляди
Українська делегація готується до візиту в США: Зеленський розкрив деталі
Лекорню назвав головний пріоритет на посаді премʼєра Франції

Київ • УНН

 • 286 перегляди

Вдруге призначений прем'єр-міністром Франції Себастьян Лекорню оголосив своєю основною метою ухвалення бюджету країни на 2026 рік. Він наголосив, що не тримається за посаду та прагне вивести країну зі складної ситуації.

Лекорню назвав головний пріоритет на посаді премʼєра Франції

Вдруге призначений прем'єр-міністром Франції Себастьян Лекорню окреслив свої цілі на посаді. Про це повідомляє УНН із посиланням на Le Monde.

Деталі

За словами політика, основна його мета - ухвалення бюджету країни на 2026 рік.

У мене немає інших амбіцій, окрім як вивести нас із цієї ситуації, яка об'єктивно дуже складна для всіх. Головне – це те, як ми гарантуємо, щоб 31 грудня був бюджет соціального забезпечення та бюджет держави, і щоб ми впоралися з деякими надзвичайними ситуаціями

- сказав Лекорню.

Він додав, що "не тримається за посаду" та "сподівається, що не стане проблемою".

Нагадаємо

10 жовтня президент Франції Емманюель Макрон повторно призначив Себастьяна Лекорню прем'єр-міністром країни. Це відбулося після консультацій з представниками основних політичних сил, за винятком ліворадикальної та ультраправої партій.

Забаганки про скорочення української армії - абсолютно "червона лінія" для Франції - Лекорню09.07.25, 17:16 • 3133 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Себастьян Лекорню
Емманюель Макрон
Франція