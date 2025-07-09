Забаганки про скорочення української армії - абсолютно "червона лінія" для Франції - Лекорню

Франція не може відмовити Україні у вступі до НАТО та погодитися на демілітаризацію українських збройних сил. Про це, у розмові з журналістом видання Valeurs actuelles, заявив глава Міністерства оборони Франції Себастьян Лекорню.

Деталі

Наша абсолютна червона лінія - це демілітаризація України. Ми повинні бути послідовними. Ми не можемо відмовити Україні у вступі до НАТО і в той же час погодитися з тим, що вона більше не має армії. - зазначив французький міністр оборони.

У контексті питання про те, чи збирається Франція посилити підготовку української армії, в тому числі шляхом відправки своїх солдатів, Лекорню відповів наступне:

Українці повинні мати можливість гарантувати власну безпеку. Це ключовий фактор, тому що якщо вони не зможуть, я б не покладався на безпеку сусідніх країн. - повідомив Лекорню.

Посадовець зауважив, що "коаліція охочих" спонукає Україну замислитися над майбутнім форматом своєї армії. Водночас Францію - розглянути можливості для своєї промисловості.

Україна не може залишатися залежною від Starlink або американських ракет Patriot. - наголосив Лекорню.

У цій же відповіді чиновник зауважив, що Франція повинна скористатися можливістю захистити свої економічні інтереси.

Я хотів би звернути увагу ваших читачів на те, що якщо ми не допоможемо Україні захистити наші економічні інтереси, ми будемо найдурнішими людьми в Європі - заявив Лекорню.

У цьому аспекті він додав, що ні британці, ні США, ні ФРН - не чекають, поки "ми будемо відстоювати їхні економічні інтереси" у переозброєнні і відбудові України.

Нагадаємо

Президент Франції Еммануель Макрон під час виступу у парламенті Великої Британії звернувся до України, наголосивши, що росія "незаконно напала на неї".

Французька делегація запропонувала Україні варіанти фінансування поставок зброї та військової техніки.

Французький супутниковий оператор Eutelsat веде переговори з європейськими урядами щодо надання зв'язку в Україні.

Лідер французьких ультраправих Марін Ле Пен оголосила у вівторок, що подала скаргу до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ). Політик намагається оскаржити рішення суду про своє відсторонення від виборів.

Вже не вільне пересування: у день 40-річчя Шенгену зрозуміло, звична свобода на кордонах у ЄС завершується - ЗМІ