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Забаганки про скорочення української армії - абсолютно "червона лінія" для Франції - Лекорню

Київ • УНН

 • 1039 перегляди

Глава Міноборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що демілітаризація України є абсолютною "червоною лінією" для Франції. Він наголосив, що Франція не може відмовити Україні у вступі до НАТО та погодитися на демілітаризацію її збройних сил.

Забаганки про скорочення української армії - абсолютно "червона лінія" для Франції - Лекорню

Франція не може відмовити Україні у вступі до НАТО та погодитися на демілітаризацію українських збройних сил. Про це, у розмові з журналістом видання Valeurs actuelles, заявив глава Міністерства оборони Франції Себастьян Лекорню.

Деталі

Наша абсолютна червона лінія - це демілітаризація України. Ми повинні бути послідовними. Ми не можемо відмовити Україні у вступі до НАТО і в той же час погодитися з тим, що вона більше не має армії.

 - зазначив французький міністр оборони. 

У контексті питання про те, чи збирається Франція посилити підготовку української армії, в тому числі шляхом відправки своїх солдатів, Лекорню відповів наступне:

Українці повинні мати можливість гарантувати власну безпеку. Це ключовий фактор, тому що якщо вони не зможуть, я б не покладався на безпеку сусідніх країн.

- повідомив Лекорню.

Посадовець зауважив, що "коаліція охочих" спонукає Україну замислитися над майбутнім форматом своєї армії. Водночас Францію - розглянути можливості для своєї промисловості.

 Україна не може залишатися залежною від Starlink або американських ракет Patriot.

- наголосив Лекорню. 

У цій же відповіді чиновник зауважив, що Франція повинна скористатися можливістю захистити свої економічні інтереси.

Я хотів би звернути увагу ваших читачів на те, що якщо ми не допоможемо Україні захистити наші економічні інтереси, ми будемо найдурнішими людьми в Європі

- заявив Лекорню.

 У цьому аспекті він додав, що ні британці, ні США, ні ФРН - не чекають, поки "ми будемо відстоювати їхні економічні інтереси" у переозброєнні і відбудові України.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

ПолітикаНовини Світу
Starlink
Себастьян Лекорню
НАТО
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Велика Британія
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