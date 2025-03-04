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Eutelsat готовий замінити Starlink Ілона Маска в Україні: що пропонує французький оператор

Київ • УНН

 • 21747 перегляди

Французький супутниковий оператор Eutelsat веде переговори з європейськими урядами щодо надання зв'язку в Україні. Компанія може швидко розгорнути обладнання для критичної інфраструктури та військових потреб.

Eutelsat готовий замінити Starlink Ілона Маска в Україні: що пропонує французький оператор

Французький супутниковий оператор оголосив про те, що здатний "швидко" надати обладнання для найважливіших місій в Україні і підтвердив процес переговорів щодо цієї мети з європейськими урядами.

Передає УНН із посиланням на Financial Times.

Французька компанія Eutelsat, що є власником OneWeb, конкурентп Starlink, заявила, що веде переговори з європейськими урядами про надання додаткового супутникового зв'язку в Україні.

У компанії Eutelsat наголосили, що "активно співпрацюють з європейськими установами та діловими партнерами".

Підкреслюється, що Eutelsat має обладнання, яке може бути "швидко розгорнуто в Україні для підключення найбільш важливих місій та інфраструктур".

Відповідне обговорення ведеться з урахуванням того, що Україна, яка веде боротьбу з агресією росії, значною мірою покладалася на Starlink у своїх військових кампаніях. 

Саме Starlink відігравав критично важливу роль у покращенні зв'язку на полі бою. Втім чиновники США, за інформацією Reuters,  порушили питання про можливість припинення доступу України до супутникової системи Starlink.

Згодом Ілон Маск, мільярдер-власник Starlink і головний радник президента США Дональда Трампа, написав у твіті, що ця історія не відповідає дійсності. 

Щодо пропозиції Eutelsat:

У французькій компанії заявили, що переговори з європейськими урядами були зосереджені на використанні комбінації її супутникових угруповань:

OneWeb на висоті близько 1200 км над Землею і супутників Geo на висоті 35 000 км - для посилення супутникового зв'язку в Україні та Чорноморському регіоні.

Вказується, що обидва супутники здатні забезпечити зв'язок для українських безпілотників, які завдають серйозної шкоди російським військам. 

У Eutelsat пояснили можливі терміни прийняття рішення і забезпечення інфораструктури: 

терміни [розгортання додаткових призначених для користувача терміналів для критично важливих місій та інфраструктури] залежать від рішень щодо закупівель європейських держав-членів і необхідної координації інфраструктури

- пояснили у компанії.

Нагадаємо

УНН повідомляв, що єврокомісія вивчає можливості забезпечення України супутниковим зв'язком через загрозу відключення Starlink. Розглядаються варіанти використання Govsatcom та інших комерційних супутникових систем.

Польща незабаром надасть Україні ще 5 тисяч Starlink 26.02.25, 04:59 • 32175 переглядiв

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