Eutelsat готовий замінити Starlink Ілона Маска в Україні: що пропонує французький оператор
Київ • УНН
Французький супутниковий оператор Eutelsat веде переговори з європейськими урядами щодо надання зв'язку в Україні. Компанія може швидко розгорнути обладнання для критичної інфраструктури та військових потреб.
Французький супутниковий оператор оголосив про те, що здатний "швидко" надати обладнання для найважливіших місій в Україні і підтвердив процес переговорів щодо цієї мети з європейськими урядами.
Передає УНН із посиланням на Financial Times.
Французька компанія Eutelsat, що є власником OneWeb, конкурентп Starlink, заявила, що веде переговори з європейськими урядами про надання додаткового супутникового зв'язку в Україні.
У компанії Eutelsat наголосили, що "активно співпрацюють з європейськими установами та діловими партнерами".
Підкреслюється, що Eutelsat має обладнання, яке може бути "швидко розгорнуто в Україні для підключення найбільш важливих місій та інфраструктур".
Відповідне обговорення ведеться з урахуванням того, що Україна, яка веде боротьбу з агресією росії, значною мірою покладалася на Starlink у своїх військових кампаніях.
Саме Starlink відігравав критично важливу роль у покращенні зв'язку на полі бою. Втім чиновники США, за інформацією Reuters, порушили питання про можливість припинення доступу України до супутникової системи Starlink.
Згодом Ілон Маск, мільярдер-власник Starlink і головний радник президента США Дональда Трампа, написав у твіті, що ця історія не відповідає дійсності.
Щодо пропозиції Eutelsat:
У французькій компанії заявили, що переговори з європейськими урядами були зосереджені на використанні комбінації її супутникових угруповань:
OneWeb на висоті близько 1200 км над Землею і супутників Geo на висоті 35 000 км - для посилення супутникового зв'язку в Україні та Чорноморському регіоні.
Вказується, що обидва супутники здатні забезпечити зв'язок для українських безпілотників, які завдають серйозної шкоди російським військам.
У Eutelsat пояснили можливі терміни прийняття рішення і забезпечення інфораструктури:
терміни [розгортання додаткових призначених для користувача терміналів для критично важливих місій та інфраструктури] залежать від рішень щодо закупівель європейських держав-членів і необхідної координації інфраструктури
Нагадаємо
УНН повідомляв, що єврокомісія вивчає можливості забезпечення України супутниковим зв'язком через загрозу відключення Starlink. Розглядаються варіанти використання Govsatcom та інших комерційних супутникових систем.
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