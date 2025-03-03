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ЄС шукає варіанти з зміною Starlink Маска для України - Politico

Київ • УНН

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Єврокомісія вивчає можливості забезпечення України супутниковим зв'язком через загрозу відключення Starlink. Розглядаються варіанти використання Govsatcom та інших комерційних супутникових систем.

ЄС шукає варіанти з зміною Starlink Маска для України - Politico

Європейська комісія з’ясовує, як вона може допомогти Україні забезпечити пропускну здатність супутникового зв’язку після того, як Ілон Маск, як повідомляється, погрожував припинити доступ України до його мережі Starlink, повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

Космічні системи зв’язку є критично важливим інструментом для України, але залишається незрозумілим, чи буде Маск продовжувати пропонувати Starlink, на тлі того, як війна триває, пише видання.

Президент щодо можливого відключення Starlink в Україні: "Натяків не було"23.02.25, 17:39 • 26071 перегляд

Минулого року Україна заявила, що в країні працює близько 42 000 терміналів Starlink; близько половини фінансує Польща.

Речник Єврокомісії Томас Реньє сказав, що Київ уже "висловив зацікавленість" у тому, як він може використовувати Govsatcom - об’єднану мережу існуючих національних урядових супутникових можливостей ЄС - і IRIS², нову групу, яка має запрацювати лише у 2030-х роках.

"Комісія продовжуватиме свої контакти з Україною в цьому плані", - сказав Реньє.

Раніше цього тижня депутат Європарламенту від французької Renew Крістоф Грудлер у своєму листі повідомив виконавчому органу ЄС, що він повинен терміново "оцінити всі можливі альтернативні супутникові рішення, які ЄС може запропонувати Україні" замість Starlink.

Грудлер сказав, що прискорення розгортання Govsatcom цього року шляхом пропуску процесу сертифікації може спрацювати як тимчасове рішення, поки розробляється IRIS². Реньє сказав, що система пропонує Києву "попередні державні послуги", не уточнюючи, що це буде на практиці або як скоро вона може запрацювати.

Інші варіанти - це отримання комерційної потужності зі супутників Eutelsat, Hispasat або SES, які вже знаходяться на геостаціонарній орбіті або з угруповання OneWeb, пише видання.

Starlink в Україні не відключають, на фронті є альтернативи - ЦПД22.02.25, 11:29 • 61132 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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