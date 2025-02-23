Президент щодо можливого відключення Starlink в Україні: "Натяків не було"

Президент Володимир Зеленський заперечив отриманння попередження від команди Дональда Трампа щодо відключення Starlink в Україні. Про це він сказав під час форуму "Україна. Рік 2025", передає УНН.

Деталі

На запитання, чи казав або натякав Дональд Трамп чи представники команди його команди на те, що США в якийсь момент можуть припинити допомогу Україні, зокрема щодо Starlink, Президент відповів:

"Натяків не було. В медіа це бачили. Повинні бути готові? Так. Відповідні інституції над цим працюють. Вважаю, що відключати нас від Starlink не правильно. ..... Тисячі систем - це лікарні, садочки, школи., університети. Там без Starlink буде складно, я вважаю, що це гуманітарний виклик для нас. Але ми сплачуємо гроші за це, дякую партнерам, Польща і Німеччина сплачує гроші за це. Це не безкоштовна допомога, ми щомісячно платимо ренту. Тому будемо вважати, що поки нема таких ризиків, що це тільки в медіапросторі. Але хто проінформований, той озброєний".

Контекст

Reuters писало, що США погрожують припинити доступ України до Starlink через відмову надати доступ до стратегічних ресурсів.



Міністр оборони Рустем Умєров повідомив про наявність альтернативних рішень замість Starlink. Деталі будуть оголошені спільно з Мінцифри та іншими відомствами найближчим часом.