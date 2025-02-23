Президент относительно возможного отключения Starlink в Украине: «Намеков не было»

ukenru
Зеленский: на этой неделе завершить эту войну - невозможно
15:47 • 27052 просмотра

Зеленский: на этой неделе завершить эту войну - невозможно

Зеленский: "Если вам очень нужно, чтобы я оставил свой пост - я готов"
14:41 • 69205 просмотра

Зеленский: "Если вам очень нужно, чтобы я оставил свой пост - я готов"

Никто ни от чего не отказывался: Ермак о работе над соглашением с США
13:34 • 74756 просмотра

Никто ни от чего не отказывался: Ермак о работе над соглашением с США

россия планировала убийство Зеленского, Буданова и Малюка
13:13 • 81135 просмотра

россия планировала убийство Зеленского, Буданова и Малюка

В Украине планируют продлить срок перебронирования работников до 31 марта: что известно
13:10 • 69248 просмотра

В Украине планируют продлить срок перебронирования работников до 31 марта: что известно

Эксклюзив
Задача путина пробовать втягивать беларусь в прямую агрессию против Украины - ГУР
13:00 • 59230 просмотра

Задача путина пробовать втягивать беларусь в прямую агрессию против Украины - ГУР

Эксклюзив
Подоляк о соглашении по редкоземам: при подписании присутствие президентов обязательно
12:42 • 49363 просмотра

Подоляк о соглашении по редкоземам: при подписании присутствие президентов обязательно

"Бомбардировщики загружены": Буданов о возможных массированных атаках рф 24 февраля
12:17 • 53851 просмотра

"Бомбардировщики загружены": Буданов о возможных массированных атаках рф 24 февраля

Эксклюзив
Юсов о возможной массированной атаке 24 февраля: каждая тревога серьезная и к ней надо ответственно относиться
11:34 • 56393 просмотра

Юсов о возможной массированной атаке 24 февраля: каждая тревога серьезная и к ней надо ответственно относиться

Германия голосует на досрочных выборах: четыре кандидата соревнуются за власть
23 февраля, 08:00 • 72379 просмотра

Германия голосует на досрочных выборах: четыре кандидата соревнуются за власть

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Киеве резко ухудшилось качество воздуха: один берег в критической зоне

В Киеве резко ухудшилось качество воздуха: один берег в критической зоне

23 февраля, 07:45 • 70927 просмотра
Воздушные Силы предупреждают об активизации вражеской авиации на юго-востоке

Воздушные Силы предупреждают об активизации вражеской авиации на юго-востоке

23 февраля, 08:34 • 31557 просмотра
Дуда: Украина не переживет этой войны без американской поддержки

Дуда: Украина не переживет этой войны без американской поддержки

23 февраля, 08:48 • 53223 просмотра
"Энергоатом" готовится к строительству двух новых энергоблоков по технологии Westinghouse

"Энергоатом" готовится к строительству двух новых энергоблоков по технологии Westinghouse

23 февраля, 08:57 • 56007 просмотра
США выделили $183 млрд поддержки для Украины, из них $65,9 млрд - на военную помощь

США выделили $183 млрд поддержки для Украины, из них $65,9 млрд - на военную помощь

23 февраля, 09:16 • 45351 просмотра
публикации
Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

22 февраля, 10:21 • 169358 просмотра
Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля

Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля

22 февраля, 04:30 • 177290 просмотра
Скандал с "Доктором Пи": кто он такой и почему снова в инфопространстве

Скандал с "Доктором Пи": кто он такой и почему снова в инфопространстве

21 февраля, 14:07 • 153998 просмотра
Как выращивать клубнику дома и наслаждаться свежими ягодами круглый год

Как выращивать клубнику дома и наслаждаться свежими ягодами круглый год

21 февраля, 10:38 • 176912 просмотра
Рынок лекарств в Украине может потерять важные препараты из-за новых ограничений - фонд "Таблеточки"

Рынок лекарств в Украине может потерять важные препараты из-за новых ограничений - фонд "Таблеточки"
Эксклюзив

21 февраля, 10:19 • 173361 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Невероятные фильмы, основанные на реальных событиях: что посмотреть в свободное время

Невероятные фильмы, основанные на реальных событиях: что посмотреть в свободное время

22 февраля, 15:39 • 137043 просмотра
«Кусь-кусь, привет": украинские пограничники „завербовали“ необычного помощника

«Кусь-кусь, привет": украинские пограничники „завербовали“ необычного помощника

21 февраля, 16:09 • 121593 просмотра
Бывшая девушка Николаса Кейджа подала в суд на него и их сына из-за нападения

Бывшая девушка Николаса Кейджа подала в суд на него и их сына из-за нападения

21 февраля, 11:06 • 132113 просмотра
Гавайский криминал: Скорсезе, Ди Каприо, Джонсон и Блант работают над новым фильмом

Гавайский криминал: Скорсезе, Ди Каприо, Джонсон и Блант работают над новым фильмом

21 февраля, 07:29 • 170318 просмотра
Современная Мэрилин: номинированная на «Золотой глобус» Памела Андерсон продолжает поражать актерским возвращением

Современная Мэрилин: номинированная на «Золотой глобус» Памела Андерсон продолжает поражать актерским возвращением

20 февраля, 19:48 • 143387 просмотра
Актуальное
Президент относительно возможного отключения Starlink в Украине: «Намеков не было»

Президент относительно возможного отключения Starlink в Украине: «Намеков не было»

Киев  •  УНН

 • 6647 просмотра

Read in English

Зеленский опроверг информацию от команды Трампа о возможном отключении Starlink. По его словам, Украина платит за услугу ежемесячно вместе с партнерами из Польши и Германии.

Президент Владимир Зеленский отрицает получение предупреждения от команды Дональда Трампа об отключении Starlink в Украине.  Об этом он сказал во время форума "Украина. Год 2025", передает УНН.  

Детали

На вопрос, говорил или намекал ли Дональд Трамп или представители команды его команды на то, что США в какой-то момент могут прекратить помощь Украине, в частности по Starlink, Президент ответил: 

"Намеков не было. В медиа это видели.  Должны быть готовы? Да. Соответствующие институты над этим работают. Считаю, что отключать нас от Starlink не правильно. ..... Тысячи систем - это больницы, садики, школы, университеты. Там без Starlink будет сложно, я считаю, что это гуманитарный вызов для нас. Но мы платим деньги за это, спасибо партнерам, Польша и Германия платит деньги за это. Это не бесплатная  помощь, мы ежемесячно платим ренту. Поэтому будем считать, что пока нет таких рисков, что это только в медиапространстве. Но кто проинформирован, тот вооружен". 

Контекст 

Reuters писало, что США угрожают прекратить доступ Украины к Starlink из-за отказа предоставить доступ к стратегическим ресурсам.

Министр обороны Рустем Умеров сообщил о наличии альтернативных решений вместо Starlink. Детали будут объявлены совместно с Минцифры и другими ведомствами в ближайшее время.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

политикаТехнологии
donald-trampДональд Трамп
germaniyaГермания
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
polshaПольша

Обратиться по вопросам размещения рекламы