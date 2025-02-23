Президент относительно возможного отключения Starlink в Украине: «Намеков не было»

Президент Владимир Зеленский отрицает получение предупреждения от команды Дональда Трампа об отключении Starlink в Украине. Об этом он сказал во время форума "Украина. Год 2025", передает УНН.

Детали

На вопрос, говорил или намекал ли Дональд Трамп или представители команды его команды на то, что США в какой-то момент могут прекратить помощь Украине, в частности по Starlink, Президент ответил:

"Намеков не было. В медиа это видели. Должны быть готовы? Да. Соответствующие институты над этим работают. Считаю, что отключать нас от Starlink не правильно. ..... Тысячи систем - это больницы, садики, школы, университеты. Там без Starlink будет сложно, я считаю, что это гуманитарный вызов для нас. Но мы платим деньги за это, спасибо партнерам, Польша и Германия платит деньги за это. Это не бесплатная помощь, мы ежемесячно платим ренту. Поэтому будем считать, что пока нет таких рисков, что это только в медиапространстве. Но кто проинформирован, тот вооружен".

Контекст

Reuters писало, что США угрожают прекратить доступ Украины к Starlink из-за отказа предоставить доступ к стратегическим ресурсам.



Министр обороны Рустем Умеров сообщил о наличии альтернативных решений вместо Starlink. Детали будут объявлены совместно с Минцифры и другими ведомствами в ближайшее время.